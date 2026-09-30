Asalto en Martínez: el video del momento en que hacían compras con las tarjetas robadas a un reconocido abogado

Pocas horas después del violento robo en la casa del reconocido abogado Guillermo Cabanellas en Martínez, San Isidro, la novia de uno de los ladrones fue filmada en un paseo comercial de Pilar mientras pagaba una compra con una tarjeta de crédito sustraída a la víctima.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes policiales. Se trata de Tamara Lovaiza, de 22 años, que sería la novia de Agustín Brian Brítez, de 23, uno de los delincuentes que protagonizó el violento robo.

Brítez y su novia fueron detenidos ayer por personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. También fue aprehendida la hermana de Lovaiza, Katherine, de 25 años, quien habría recibido el dinero de la transferencia que los delincuentes les obligaron a hacer a las víctimas. Podría recuperar la libertad en las próximas horas.

Así compraba café con una tarjeta robada de la casa del prestigioso abogado en Martínez

Como se dijo, la novia de Brítez quedó filmada cuando hacía una compra que pagó con una tarjeta de las víctimas. Llegó al paseo comercial en un auto conducido por su novio.

Brítez estaría vinculado con al menos otros cuatro hechos cometidos bajo una modalidad similar en los alrededores.

La investigación permitió identificar a los presuntos integrantes de la banda. Además, los investigadores secuestraron un Volkswagen Bora que, según la pesquisa, habría sido utilizado por los sospechosos para llegar hasta la vivienda de Cabanellas y escapar después del asalto.

El seguimiento mediante las cámaras de monitoreo fue clave para determinar el domicilio en el que el presunto partícipe del robo se hospedó tras el golpe. Con esa información, la policía montó un operativo y logró detenerlo cuando regresó a ese lugar.

La policía realizó allanamientos en Pilar

Según se informó, sobre Brítez pesaba un pedido de captura activo por el delito de robo agravado en poblado y en banda, con efracción y escalamiento, dictado por el Juzgado de Garantías N° 1 de San Isidro.

De acuerdo con los investigadores, el joven estaría vinculado con otros cuatro robos cometidos bajo una modalidad similar y en zonas aledañas a la casa de Cabanellas. En el expediente que investiga el asalto al abogado se señala que es quien habría ingresado a la vivienda y participado directamente del ataque.

En las próximas horas, los sospechosos serán indagados por la fiscal Carolina Asprella, a cargo de la investigación.

El hecho

El robo ocurrió el domingo, cerca de las 4, en la propiedad de Paso al 1000, Martínez. Cabanellas y su pareja, ambos jubilados, se encontraban durmiendo cuando fueron sorprendidos por los delincuentes.

Según la reconstrucción realizada por los investigadores, los sospechosos ingresaron por una ventana ubicada en la parte trasera de la propiedad. Para evitar ser identificados, llevaban guantes y tenían los rostros cubiertos.

Una vez dentro de la casa, redujeron a la pareja. Durante el asalto, el abogado fue atado y recibió un golpe en el rostro. La trompada le causó una lesión en el ojo izquierdo.

Los delincuentes recorrieron la vivienda y sustrajeron teléfonos celulares, computadoras, 4800 dólares, alhajas, ropa y carteras de mujer. Antes de escapar, además, los maleantes obligaron a una de las víctimas a realizar una transferencia bancaria.

El momento en que los ladrones escapan con el auto de las víctimas

Como parte del botín, los ladrones se llevaron también el auto de la mujer. Tras la huida de los delincuentes, el hombre fue asistido por personal médico debido a los golpes sufridos; no fue necesario trasladarlo a un hospital, se explicó.

Mientras los delincuentes permanecían dentro de la propiedad, un vecino advirtió movimientos sospechosos y dio aviso al Centro de Operaciones Municipal (COM) de San Isidro.

La alerta permitió poner en marcha el operativo policial, aunque los asaltantes alcanzaron a escapar antes de la llegada de los efectivos.

La víctima

Guillermo Cabanellas es abogado, economista, profesor, investigador argentino y autor de más de 65 libros y 100 artículos publicados en la Argentina, los Estados Unidos y Europa.

Guillermo Cabanellas, el reconocido abogado al que golpearon y robaron en Martínez

Además, es miembro del Centro de Estudios Interdisciplinarios de Derecho Industrial y Económico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) y profesor en las universidades de San Andrés, Austral y Ucema .

Según consta en su carta de presentación en una de las facultades donde da clases, posee una vasta experiencia en asesoramiento empresarial en derecho societario, tributación, comercio internacional, defensa de la competencia, mercados de capitales y propiedad intelectual, entre otros.