Se mueve la Fórmula 1: Haas anunció la salida de Esteban Ocon del equipo para la temporada 2027

La noticia casi que parecía inevitable, ya que en el paddock de la Fórmula 1, desde hace un tiempo, que se hablaba acerca del futuro de Esteban Ocon en la categoría. Y finalmente la escudería Haas anunció que el piloto francés dejará el equipo al final de la temporada 2026 y todavía se espera que se comunique quién lo reemplazará.

Ocon, 30 años, procedente de Alpine, se unió a la escudería estadounidense para 2025, pero 18 meses decepcionantes lo dejaron afuera del Gran Circo para 2027. El francés anunció su salida a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, mientras que Haas lo ratificó también por sus canales oficiales.

Las dos temporadas en Haas, Ocon las pasó junto al joven Oliver Bearman, que debutó en 2025, y sumó 45 puntos frente a los 61 del británico, una situación que apuró la desvinculación. Ocon siempre había dejado en claro que sus dificultades provenían de las inconsistencias del coche de Haas, un problema que lo afectó más que a Bearman. Si bien mejoró su rendimiento en las últimas carreras, sumó puntos en Bakú el pasado fin de semana, todavía va por detrás de su compañero en la clasificación, con un balance desfavorable de 13-6 en 2026.

“Me gustaría agradecerle a Esteban todo lo que ha aportado al equipo desde que se unió a nosotros en 2025. Su profesionalidad y compromiso han resultado valiosos mientras seguimos creciendo como organización. Juntos este año afrontamos el desafío de un gran cambio reglamentario, en el que la experiencia al volante y las aportaciones de Esteban fueron significativas, ya que hemos trabajado duro para desarrollar el VF-26 a lo largo de la temporada. Todavía queda mucha competición por delante y nuestro enfoque sigue siendo trabajar juntos para maximizar cada oportunidad hasta la última carrera del año”, dijo el jefe del equipo Haas, Ayao Komatsu.

Ocon, que disputó 203 grandes premios, logró una victoria en Hungría en 2021 y alcanzó cuatro podios, todos con Alpine, también se expresó y publicó: “Mi etapa con Haas F1 llegará a su fin al final de la temporada 2026. Dejo este proyecto con la cabeza alta y orgulloso de mis actuaciones en lo que no siempre fueron las circunstancias más fáciles por diversas razones y factores fuera de mi control. Mi enfoque inmediato es el próximo fin de semana de carrera. Seguiré trabajando duro con el equipo, maximizando cada oportunidad y extrayendo cada ápice de rendimiento del coche. Todavía quedan muchas carreras esta temporada y, como siempre, lo daré todo al volante por mí y por mi equipo. Sigo motivado. Sigo con hambre. Esto no es en absoluto el final de mi carrera en Formula 1”.

Frente a este escenario, ahora se espera que Haas anuncie quién será el reemplazante de Ocon y compañero de Ollie Bearman para 2027. Las versiones que circulan con fuerza por el paddock de la F1 hablan de un desembarco del brasileño Rafael Cámara, integrante de la academia de Ferrari y uno de los pilotos que pelea por el campeonato de Fórmula 2. Ahora bien, en el mapa de Haas no aparece sólo este piloto, sino que también fueron vinculados el italiano Leonardo Fornaroli, piloto de la academia de McLaren, el japonés Ryo Hirakawa, reserva de Haas y corredor asociado a Toyota y el australiano Jack Doohan, que también integra el grupo de pilotos de reserva del equipo.