La billetera virtual Lemon anunció hoy que recibió una inversión de US$14,5 millones por parte de Tether, el líder global en infraestructura digital, para acelerar el desarrollo de nuevos productos financieros y expandir su operación en la región.

En concreto, el paquete contempla una inversión directa de US$5 millones y otros US$9,5 millones destinados a un programa de incentivos para ampliar la oferta de servicios digitales y continuar con el desarrollo de la infraestructura tecnológica. La operación se suma a los más de US$66 millones que la firma levantó previamente en sus rondas de financiación Serie A y B, lideradas por Kingsway, ParaFi, F-Prime (del grupo Fidelity) y otros inversores globales.

“Recibir esta inversión representa una señal de confianza en el negocio que construimos y, sobre todo, en hacia dónde estamos evolucionando. Lemon nació con una propuesta vinculada a bitcoin y los dólares digitales, pero hoy es una de las billeteras con mayor volumen de pesos de Argentina”, comentó a LA NACION Maximiliano Raimondi, CFO de la compañía. De hecho, en los últimos tres años el volumen operado en moneda fiduciaria creció casi el doble que el de activos digitales.

Hoy Lemon es una de las billeteras con mayor volumen de pesos de la Argentina, aseguró Raimondi

También destacó que el anuncio es una señal de que existe una “oportunidad enorme en América Latina” para construir productos financieros sobre nuevas tecnologías, “con un foco cada vez más cercano a las necesidades cotidianas de las personas”.

“Estamos trabajando para que Lemon sea una billetera que acompañe cada vez más necesidades financieras: desde pagos, ahorro e inversiones hasta el acceso al crédito. En Argentina, por ejemplo, estamos empezando a desarrollar nuestro negocio de crédito, una vertical que creemos que tiene un enorme potencial por los bajos niveles de financiamiento que existen en relación con el PBI”, adelantó Raimondi.

Evolución de la industria

El anuncio se da en un escenario de transformación no solo para la industria fintech, sino también para la propia compañía. “La industria fintech argentina evolucionó muchísimo. Pasamos de un ecosistema enfocado principalmente en digitalizar pagos y facilitar el acceso a servicios financieros, a uno donde hoy es posible ahorrar, invertir, cobrar, pagar y acceder a productos financieros desde una misma aplicación”, analizó Raimondi.

A su vez, el ejecutivo señaló un cambio en el usuario: “Cuando empezamos, gran parte de nuestra base estaba interesada en bitcoin y los activos digitales. Hoy vemos una demanda mucho más amplia, vinculada a resolver necesidades concretas de la vida financiera cotidiana”.

Específicamente, el 85% del volumen operado en Lemon corresponde a pesos y cada vez más personas la utilizan para cobrar del exterior, pagar internacionalmente, generar rendimientos y resolver sus necesidades financieras cotidianas.

En ese sentido, sostuvo que el próximo desafío del sector será generar “un acceso real a mejores herramientas financieras”. “En Argentina hay enormes oportunidades en ahorro, inversiones y, especialmente, crédito. El financiamiento al sector privado todavía tiene mucho espacio para crecer”, aseguró.

La inteligencia artificial (IA) también juega un rol clave en esta nueva era de la industria. Para Raimondi, esta tecnología transformará la manera en que las personas se relacionan con su dinero. “Hasta ahora, la experiencia financiera estuvo muy centrada en que el usuario navegue aplicaciones, compare alternativas y tome decisiones por su cuenta. En los próximos años, muchas de esas tareas van a poder delegarse en agentes de IA”, deslizó.

Para Raimondi, la inteligencia artificial transformará la manera en que las personas se relacionan con su dinero Shutterstock

Y continuó: “Imaginemos que una persona le pide a un agente que encuentre el mejor precio para una compra, compare promociones, evalúe qué medio de pago le conviene y ejecute la operación. O que pueda entender sus ingresos, gastos y objetivos para ayudarla a organizar su plata, ahorrar o encontrar alternativas de inversión. Ese escenario abre una oportunidad enorme para las billeteras”.

Bajo esa línea, Raimondi contó que Lemon ya se encuentra explorando esta evolución a través de tecnologías como MCP, que permite conectar los servicios de la plataforma con agentes de IA. “Estamos empezando a pensar no solamente en cómo construir una experiencia intuitiva para las personas, sino también en cómo hacer que nuestros productos y servicios puedan ser utilizados por estos agentes”, precisó.

“Creo que en esta nueva etapa la tecnología va a reducir cada vez más las barreras para desarrollar productos financieros, pero también va a hacer que la confianza sea mucho más importante. Cuando las personas deleguen decisiones sobre su dinero en agentes, van a necesitar saber que detrás existe una compañía sólida, transparente y confiable”, afirmó Raimondi.