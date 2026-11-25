El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció una nueva reducción de la estructura del Estado porteño, que incluye la eliminación del Ministerio de Espacio Público, la Secretaría de Medios y 118 cargos jerárquicos. Las medidas fueron comunicadas por el mandatario a través de su cuenta oficial de X, donde además destacó la participación de una referente de La Libertad Avanza (LLA) en las propuestas de reestructuración.

“Seguimos achicando la estructura del Estado. Desde el primer día tomamos la decisión de ordenar las cuentas, reducir estructuras burocráticas y cuidar la plata de los porteños. Por eso decidimos eliminar el Ministerio de Espacio Público, la Secretaría de Medios y dar de baja 118 cargos jerárquico. Menos gasto político significa impuestos más bajos”, manifestó Macri.

Jorge Macri anunció un achique en el estado porteño (Foto: Captura de X)

Poco después de dar a conocer las modificaciones en el organigrama del Gobierno porteño, Macri realizó una segunda publicación en la que reconoció la participación del espacio libertario en la elaboración de las iniciativas. En particular, destacó el trabajo de Pilar Ramírez, presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires, y mano derecha de Karina Milei.

“Me gustaría aclarar, a fin de ser justo, que muchas de las propuestas de achicamiento de estructura que hemos implementado son aportes de @PilarRamirezmpr como presidenta del bloque de LLA. En particular, la eliminación del Ministerio de Espacio Público, la Secretaría de Medios y la baja de los 118 cargos jerárquicos”, expresó el funcionario, también en X.

Jorge Macri agradeció a Pilar Ramírez por sus aportes (Foto: Captura de X)

La mención de Macri a Ramírez no es casual, sino que se entiende un contexto en el que la líder de LLA en la Legislatura se menciona como una de las posibles candidatas a integrar la fórmula para la jefatura de Gobierno en 2027, quizás acompañando al propio jefe de Gobierno en una dupla que refleje la alianza entre el Pro y el partido libertario.

En la actualidad, Ramírez se desempeña como legisladora y presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero en el último año, desde su desembarco en Perú 160, la mano derecha de Karina Milei, principal armadora política del oficialismo nacional, tuvo un abrupto ascenso que incluso la había llegado a catapultar como una posible candidata a jefa de Gobierno.

Por otro lado, la legisladora, de 49 años, se encuentra ligada al gobierno libertario también por su vida privada, dado que está casada con el empresario inmobiliario Darío Wasserman, quien fue designado en diciembre de 2025 como el presidente del Banco de la Nación Argentina (BNA).