La IA ayuda a reducir emisiones de metano equivalentes a retirar de circulación a 24 millones de vehículos a nafta, según la ONU

La inteligencia artificial (IA) se está convirtiendo en una aliada de la lucha contra el cambio climático. Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) reveló que esta tecnología ha contribuido a reducir emisiones de metano con un impacto climático equivalente a retirar de circulación las emisiones anuales de cerca de 24 millones de vehículos de gasolina.

El estudio, titulado Poniendo el foco en las oportunidades: cómo la inteligencia artificial está acelerando la acción contra el metano, señala que desde 2024 el Sistema de Alerta y Respuesta ante el Metano (MARS, por sus siglas en inglés) ha impulsado más de 40 medidas para mitigar las emisiones de este potente gas de efecto invernadero.

El sistema funciona bajo el Observatorio Internacional de Emisiones de Metano (IMEO) del PNUMA y utiliza inteligencia artificial para analizar imágenes satelitales, detectar grandes emisiones procedentes de los sectores del petróleo y el gas y alertar a gobiernos y empresas para que actúen.

La inteligencia artificial se está convirtiendo en una aliada de la lucha contra el cambio climático Matthew Brown - AP

Según el organismo, la IA permite procesar entre 12 y 15 veces más información proveniente de los 30 satélites que monitorean las emisiones de metano en el mundo, sin comprometer el rigor científico.

El sistema ha contribuido a mitigar focos que, de acuerdo con las estimaciones del informe, habrían liberado cerca de 1,2 millones de toneladas de metano.

Los modelos de inteligencia artificial empleados por MARS son capaces de distinguir emisiones reales, como las fugas en instalaciones petroleras y de gas, del ruido ambiental. Actualmente, el sistema también se está ampliando para monitorear emisiones en los sectores del carbón y los residuos.

Para Martin Krause, director de la División de Cambio Climático del PNUMA, el potencial de esta tecnología trasciende la detección de metano. “El metano es solo el principio”, afirmó. En su opinión, la inteligencia artificial puede transformar la gran cantidad de datos ambientales disponibles en acciones concretas para enfrentar distintos desafíos relacionados con el medioambiente.

El informe también destaca que el sistema fue diseñado para ser energéticamente eficiente, con el fin de que su funcionamiento no incremente el impacto ambiental que busca reducir.

La IA permite procesar entre 12 y 15 veces más información proveniente de los 30 satélites que monitorean las emisiones de metano en el mundo sdecoret - Shutterstock

El PNUMA subraya, de igual forma, que la supervisión humana sigue siendo indispensable. Cada una de las emisiones detectadas por la IA es revisada y verificada de manera independiente por analistas del IMEO antes de emitir una alerta.

Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, instó a los países a responder al 80 por ciento de las alertas sobre emisiones de metano generadas por el sistema MARS.

Aunque permanece en la atmósfera durante aproximadamente una década, el metano tiene un poder de calentamiento cerca de 80 veces superior al del dióxido de carbono (CO₂) en un periodo de 20 años, por lo que reducir sus emisiones puede generar efectos relativamente rápidos en la desaceleración del calentamiento global.

Con información de EFE