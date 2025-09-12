LA NACION

La modelo creada con inteligencia artificial que se infiltró en el concurso de Miss San Pablo

La candidata llegó a ser preseleccionada para entrevistas virtuales

El Miss São Paulo Internacional, una de las principales competencias de belleza del país, fue sorprendido por un intento inusual de fraude: la inscripción de una candidata creada enteramente por inteligencia artificial. Con fotos y videos generados digitalmente, el perfil fue elaborado para simular a una persona real y eludir las etapas de la selección en línea.

Según la organización, la supuesta candidata mantenía perfiles activos en redes sociales, interactuaba con otras concursantes en los comentarios y presentaba imágenes en escenarios realistas. La sospecha surgió cuando el equipo notó inconsistencias en un video de presentación y la ausencia de registros físicos en eventos anteriores.

“Nuestro proceso selectivo ya es riguroso, pero no imaginábamos que una IA pudiera intentar disputar una banda. Era un rostro perfecto, cuerpo natural, presencia digital activa, solo que no existía", afirma Eduardo Graboski, director del concurso.

La supuesta candidata llegó a declarar que había participado en otros concursos, pero no presentó ninguna imagen real que comprobara su presencia en los eventos. El fraude fue identificado con el apoyo de un especialista en inteligencia artificial: las imágenes enviadas utilizaban el cuerpo de una modelo estadounidense, con el rostro sustituido por un avatar generado por IA. Alteraciones sutiles, como la eliminación de tatuajes, también fueron detectadas en los montajes.

La inscripción fue hecha en nombre de una representante de São José do Rio Preto, en el interior paulista, que llegó a ser preseleccionada para entrevistas virtuales. El nombre de la persona detrás del intento de fraude no fue divulgado, pero la organización confirmó que tomará medidas legales.

Ante el episodio, el concurso anunció cambios inmediatos en el proceso de selección. A partir de ahora, además del envío de documentos, fotos y videos, todas las candidatas deberán pasar por una entrevista en vivo por videollamada con el equipo de Miss SP. La inscripción también deberá ser firmada digitalmente a través de la aplicación Gov.br.

“Es una capa extra de seguridad. Creemos que se trató de un caso aislado, que no compromete la seriedad y la transparencia del concurso. Puede hasta parecer cómico, pero plantea un debate importante sobre los límites de la tecnología en la representación de la belleza humana”, concluye Graboski.

O Globo/GDA
