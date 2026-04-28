Elon Musk y Sam Altman se enfrentan en los tribunales por la IA

Los magnates de la tecnología Elon Musk y Sam Altman están a punto de enfrentarse en un juicio de alto riesgo que gira en torno a la supuesta traición, el engaño y la ambición desenfrenada que empañó la visión que una vez compartieron los multimillonarios para el desarrollo de la inteligencia artificial.

El juicio, que estaba previsto que comience el lunes con la selección del jurado, se centra en el nacimiento en 2015 del fabricante de ChatGPT, OpenAI, como una startup sin ánimo de lucro. Esta fue financiada principalmente por Musk, antes de evolucionar hasta convertirse en una empresa capitalista valorada ahora en US$852.000 millones.

El resultado del juicio podría definir quién queda en una posición dominante dentro de la industria de la IA. Esta es una tecnología revolucionaria, a la cual cada vez se teme más como potencial asesina de puestos de trabajo y amenaza existencial para la supervivencia de la humanidad.

Elon Musk y Sam Altman están a punto de enfrentarse en un juicio PaeGAG - Shutterstock

Esos riesgos percibidos son algunas de las razones por las que Musk, la persona más rica del mundo, defiende el haber presentado en agosto de 2024 una demanda que ahora decidirá un jurado y la jueza de distrito estadounidense Yvonne González Rogers en Oakland (California).

La demanda civil acusa a Altman, consejero delegado de OpenAI, y a su principal lugarteniente, Greg Brockman, de traicionar a Musk desviándose de la misión fundacional de la empresa de San Francisco de ser administradores altruistas de una tecnología revolucionaria. La demanda alega que se dedicaron a hacer dinero a sus espaldas.

OpenAI ha rechazado las acusaciones de Musk como un caso infundado de resentimiento que pretende socavar su rápido crecimiento y reforzar la propia xAI de Musk, que lanzó en 2023 como competidora.

El enfrentamiento de dos titanes tecnológicos

Musk, que invirtió alrededor de US$38 millones en OpenAI, desde diciembre de 2015 hasta mayo de 2017, buscaba inicialmente más de US$100.000 millones en daños y perjuicios.

Pero ahora es probable que los daños sean mucho menores tras una serie de sentencias previas al juicio que fueron en contra de Musk. Desde entonces, Musk ha renunciado a reclamar daños y perjuicios para sí mismo y, en su lugar, solicita una cantidad de dinero no especificada para financiar los esfuerzos altruistas de la rama benéfica de OpenAI. El dinero lo pagarían principalmente las operaciones con ánimo de lucro de OpenAI y Microsoft, que se convirtió en el mayor inversor de la empresa después de que Musk cortara su financiación.

Elon Musk solicita una cantidad de dinero no especificada para financiar los esfuerzos altruistas de la rama benéfica de OpenAI y busca la expulsión de Altman del consejo de la empresa Julia Demaree Nikhinson - AP

La demanda de Musk también busca la expulsión de Altman del consejo de OpenAI. La decisión de Musk de dejar de financiar la empresa contribuyó a un amargo desencuentro entre los antiguos aliados. Musk dice que estaba respondiendo a una conducta engañosa que la junta de OpenAI recogió cuando despidió a Altman como CEO en 2023, antes de que recuperara su trabajo días después.

Pero el juicio también conlleva riesgos para Musk, que el mes pasado fue declarado responsable por otro jurado de estafar a los inversores durante su adquisición de Twitter por US$44.000 millones en 2022. Cualquier detalle perjudicial sobre Musk y sus tácticas empresariales podría ser especialmente dañino ahora, porque su fabricante de cohetes, SpaceX, planea salir a bolsa este verano en una oferta pública inicial que podría convertirle en el primer trillonario del mundo.

Sea como sea, se espera que el juicio sea un espectáculo fascinante, con testimonios contrapuestos de dos de las figuras más influyentes y polarizadas de la tecnología: Musk, de 54 años, y Altman, de 41.

“En parte, se trata de si un jurado cree a las personas que van a testificar y si son creíbles”, dijo González Rogers durante una vista judicial a principios de año, mientras explicaba por qué creía que el caso merecía un juicio. El juez tomará la decisión final sobre el caso, mientras que el jurado tendrá un papel consultivo.

Los primeros días de la carrera de la IA

Musk, cuya fortuna se estima en unos US$780.000 millones, ha sido aclamado durante mucho tiempo como un visionario por su papel en la creación de la empresa pionera en pagos digitales PayPal, el fabricante de automóviles eléctricos Tesla y el de cohetes SpaceX. Pero también ha provocado críticas por sus comentarios en las redes sociales, sus promesas incumplidas sobre la tecnología de autoconducción de Tesla y su papel en la reducción de costes el año pasado en la administración del presidente Donald Trump.

Parte del comportamiento errático de Musk se ha relacionado con acusaciones de consumo de drogas alucinógenas, pero González Rogers dictaminó que no se le puede preguntar durante el juicio sobre su presunto consumo de ketamina. Pero el juez está permitiendo que Musk sea interrogado sobre su asistencia al festival Burning Man de 2017 en Nevada, una celebración libre conocida por el uso generalizado de drogas. El juez también está permitiendo que Musk sea interrogado sobre su relación con el exmiembro de la junta de OpenAI, Shivon Zilis, la madre de varios de sus hijos.

Altman se enfrenta actualmente a críticas por los peligros potenciales de la IA Jose Luis Magana - FR159526 AP

Altman, que actualmente posee una fortuna de unos US$3000 millones, no apareció en la conciencia pública hasta el lanzamiento de ChatGPT a finales de 2022. El boom tecnológico desencadenado por ese chatbot conversacional ha llevado a algunos a comparar a Altman con una versión del siglo XXI del inventor de la bomba nuclear, J. Robert Oppenheimer.

Aunque Altman fue aclamado en un principio como pionero, ahora se enfrenta a críticas por los peligros potenciales de la IA. A principios de este mes, la revista New Yorker publicó un perfil que lo describía como un ejecutivo sin escrúpulos. Días después, un joven de 20 años preocupado por el efecto de la IA en la humanidad fue detenido por intento de asesinato, tras lanzar un cóctel molotov contra la casa de Altman en San Francisco.

Se espera que los testimonios en duelo de Altman y Musk abran una ventana a algunas de las ideas que ayudaron a desencadenar la carrera de la IA, así como a la ruptura de su amistad. El parentesco se forjó en 2015, cuando acordaron construir la IA de una forma más responsable y segura que las empresas con ánimo de lucro controladas por los cofundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, y el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, según las pruebas presentadas antes del juicio.

Los detalles de la amarga ruptura entre los dos hombres quedaron plasmados en un intercambio de correos electrónicos de febrero de 2023, que salió a la luz como parte de las pruebas que condujeron al juicio.

Después de hacerle saber a Musk que “eres mi héroe”, Altman le dice: “Estoy tremendamente agradecido por todo lo que has hecho para ayudar -no creo que OpenAI hubiera sucedido sin ti- y realmente duele cuando atacas públicamente a OpenAI”.