Aumentan los pasajes de avión por una actualización en la tasa de seguridad que cobra la ANAC

Más allá de los aumentos que ya se vienen registrando en los pasajes aéreos por la suba del combustible a nivel global, en medio del conflicto en Medio Oriente, desde hoy los precios se encarecerán aún más por la actualización de la tasa de seguridad operacional que cobra la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

La medida quedó formalizada a través de la resolución 258/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial. Según fuentes oficiales, la actualización responde a la necesidad de recomponer el financiamiento del sistema , adecuarlo a las exigencias operativas actuales y garantizar el cumplimiento de sus funciones. En ese marco, señalaron que permitirá sostener las inversiones necesarias para fortalecer los servicios vinculados con la seguridad operacional en todo el país.

Entre los principales destinos de los fondos se destacan la modernización del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI), clave para la respuesta ante emergencias en aeropuertos; la mejora de la infraestructura; la incorporación de tecnología para optimizar la supervisión y el control; la capacitación del personal; y el fortalecimiento de los procesos de fiscalización, certificación y vigilancia.

Con la actualización, la tasa pasa de $20 a $6500 para vuelos de cabotaje, de US$4,42 a US$5 para vuelos regionales y de US$8 a US$9 para los internacionales. Los nuevos valores rigen desde la publicación de la norma y se aplicarán a los pasajes emitidos a partir de hoy, una vez que los sistemas de venta reflejen los cambios.

El incremento se trasladará de forma directa al precio de los tickets, que ya venían siendo presionados por el encarecimiento del combustible. Por caso, un vuelo de Air Europa entre Buenos Aires y Madrid, ida y vuelta, que el 27 de abril -un día antes de que estallara la guerra- costaba US$1288,70, se ofrecía hoy a US$1400,90, es decir, US$112,2 más caro.

Una dinámica similar se observa en un pasaje de Aerolíneas Argentinas entre Buenos Aires y Río de Janeiro: el 27 de abril tenía un valor de US$327,90 y hoy se ubicaba en US$446, lo que implica una suba de US$118,1. Cabe aclarar que en la evolución de las tarifas también inciden factores como la disponibilidad de asientos para cada fecha y la estacionalidad, con variaciones según la demanda propia de cada temporada.

A nivel global, distintas aerolíneas comenzaron a ajustar sus tarifas desde comienzos de marzo American Airlines

Ya el 11 de marzo la compañía de bandera había anticipado un ajuste extraordinario en sus tarifas para compensar el aumento de costos derivado del combustible. “A raíz de los movimientos recientes en el precio del barril de petróleo y del consecuente incremento en el combustible de aviación (Jet Fuel), Aerolíneas Argentinas implementará temporalmente un recargo por combustible en sus vuelos”, explicó entonces la empresa.

“La medida se encuentra en línea con decisiones adoptadas por la industria y busca mitigar el impacto de estos incrementos en la estructura de costos”, agregó.

A nivel global, distintas aerolíneas comenzaron a ajustar sus tarifas desde comienzos de marzo. Entre las primeras se ubicaron Qantas, Air India y Cathay Pacific. También avanzaron en esa dirección Air New Zealand y Vietnam Airlines, que incluso solicitó asistencia estatal para hacer frente al encarecimiento del combustible.