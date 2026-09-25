La nueva apuesta de Trump por las stablecoins: busca expandirlas en el mundo para fortalecer el dólar

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca dar un nuevo paso en materia de criptomonedas. En esta oportunidad, la Casa Blanca evalúa un plan para promover el uso de stablecoins respaldadas por dólares en el exterior, con el objetivo de “mantener la preeminencia del dólar estadounidense como moneda y aumentar la demanda de bonos del Tesoro”, informó Bloomberg. La iniciativa sería a través de empresas conjuntas y actores privados.

En ese sentido, los Departamentos del Tesoro y de Estado podrían desempeñar un papel clave en la promoción de las stablecoins en dólares, así como también la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (DFC, por sus siglas en inglés).

USDT y USDC son las dos principales stablecoins del mundo y tienen una paridad de 1 a 1 con el dólar. Ambas representan casi el 90% del valor total del mercado de stablecoins, que supera los US$292.490 millones, de acuerdo al medio especializado Coindesk.

Bajo esta línea, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que las stablecoins son una herramienta para sostener el dominio de la moneda estadounidense y señaló que el dólar interviene en casi el 90% de las operaciones de cambio de divisas.

USDT y USDC son las dos principales stablecoins del mundo y tienen una paridad de 1 a 1 con el dólar Freepik

Aunque una iniciativa de estas características podría contribuir a reforzar la posición internacional del dólar, desde Coindesk destacan que también supone posibles riesgos para las economías emergentes con déficit de cuenta corriente, especialmente aquellas más expuestas a la salida de capitales.

El uso de stablecoins permite mover fondos a través de redes blockchain sin recurrir necesariamente a los canales bancarios tradicionales. Esto puede reducir la capacidad de los gobiernos y los bancos centrales para seguir esos movimientos de dinero e intervenir sobre ellos. Una adopción masiva de stablecoins respaldadas por dólares para las operaciones cotidianas también podría ejercer presión sobre las monedas locales.

En ese contexto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco de Pagos Internacionales (BPI) advirtieron en distintas oportunidades sobre estos posibles efectos en las economías emergentes. Según ambas instituciones, una mayor utilización de stablecoins vinculadas al dólar podría favorecer la salida de capitales, particularmente durante períodos de inestabilidad financiera.

Genius Act y Clarity Act

En el último tiempo, el gobierno de Trump también impulsó una serie de regulaciones para poner en marcha este tipo de iniciativas. Una de ellas es la Genius Act, una ley aprobada en julio de 2025, que establece un régimen regulatorio para las stablecoins.

El próximo paso es la Clarity Act, un proyecto de ley que busca ordenar y dar previsibilidad al criptomercado en su conjunto. “Necesitamos que el Congreso dé el siguiente paso aprobando la Clarity Act, una versión justa de la Clarity Act”, dijo Trump en el marco de un encuentro con ejecutivos del sector en la Casa Blanca el mes pasado.

“Necesitamos que el Congreso dé el siguiente paso aprobando la Clarity Act, una versión justa de la Clarity Act”, sostuvo el líder republicano

Por su parte, desde la la Asociación Americana de Banqueros apuntaron: “Podemos ser la capital mundial de las criptomonedas y la capital mundial de la banca, pero para llegar a ello necesitamos contar con medidas de protección sensatas para los activos digitales”. Y agregaron: “Deberíamos poder acoger la innovación sin socavar la economía, la protección del consumidor y un sistema bancario que sigue siendo la envidia del mundo”.

De acuerdo a Bloomberg, varios miembros del sector bancario confirmaron que apoyarían las legislación con ciertos cambios clave, como normas explícitas que prohíban los intereses y las recompensas de las stablecoins.