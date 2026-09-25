La divertida reacción de Pampita tras haber compartido por error una imagen de la China Suárez en sus redes: “No me quemés”

Cualquiera puede cometer un error, es cierto, pero cuando se hace público, es más difícil de ocultar. Esta semana, Carolina “Pampita” Ardohain compartió sin querer en sus historias de Instagram un posteo de María Eugenia “la China” Suárez, con lo que evidenció que estaba revisando sus publicaciones. Si bien rápidamente lo borró, los usuarios de las redes sociales no se lo dejaron pasar. Fiel a su estilo y con el humor que la caracteriza, la modelo tuvo una reacción que no pasó inadvertida.

Luego de que se comentara sobre su error, Pampita publicó en sus historias un divertido meme. Se trató de un fragmento del video de “No me quemés” de Nazareno Móttola en el programa Peligro sin codificar. Si bien no tenía audio, decidió que la frase esté escrita en llamativas letras blancas a modo de resaltarlas. Rápidamente, los usuarios consideraron que se trató de una forma de responderle a aquellos que sacaron capturas del posteo en cuestión y lo defendieron, dejándola expuesta.

Tras el escándalo con la China Suárez, Pampita compartió un divertido meme (Foto: Instagram @pampitaoficial)

La nueva polémica comenzó esta semana luego de que Pampita compartiera en sus historias de Instagram –red social en la que acumula 8,2 millones de seguidores– una publicación que hizo Suárez en su feed que incluyó fotos en la “casa de los sueños” de Mauro Icardi en Nordelta y especialmente una de 2022 en Nueva York luciendo un vestido de una reconocida marca con la que actualmente Ardohain trabaja.

Pampita compartió en sus historias de Instagram un posteo de la China Suárez y rápidamente lo eliminó (Foto: X @elejercitodelam)

Si bien rápidamente la conductora lo eliminó, sus seguidores fueron más rápidos y sacaron una captura que fue compartida posteriormente desde la cuenta de X de El ejército de LAM. Probablemente lo que sucedió fue que pudo haber querido enviársela a alguno de sus contactos y terminó haciéndola pública.

Ardohain y Suárez supieron ser archienemigas con Benjamín Vicuña como centro del triángulo amoroso. Sin embargo, a pesar de las diferencias, lograron construir un vínculo de respeto en favor de los niños e incluso la modelo llegó a decir que eran familia. No obstante, cuando la actriz acusó al actor chileno de mal padre por no haber autorizado a sus hijos en común, Magnolia y Amancio, a viajar con ella y Mauro Icardi a Turquía, Carolina salió en defensa de su ex, definiéndolo como “un padre amoroso, cariñoso, preocupado por sus hijos y generoso”.

Si bien Pampita llegó a decir que consideraba a Eugenia como "familia" tuvieron varios cruces a lo largo de los años (Foto: Instagram @pampitaoficial / @sangrejaponesa)

Más allá de las idas y vueltas que tuvo su relación, esta no fue la primera vez que un posteo referido a su vínculo da que hablar. En febrero de 2025, Eugenia compartió en sus mejores amigos un fragmento de una entrevista de Pampita para El Observador en la que aseguró que le encantaría tener el guardarropa de Victoria Beckham. “De paso, también le robamos el marido, a David [Beckham]”, le dijo Barbie Simons, pero rápidamente Carolina se atajó y expresó: “No, yo no le robo el marido a nadie”.

A partir de estas declaraciones, Ángel de Brito reveló que Suárez habría publicado dicho textual en sus mejores amigos de Instagram junto a la frase: “No, solamente fuiste la única mujer en perder un juicio por adulterio en Argentina”. Si bien el posteo “privado” se hizo “público”, Ardohain intentó restarle importancia y en diálogo con LAM (América TV) advirtió que ambas tienen el mismo problema con “amigos muy chusmas” que filtran cosas. “Uno en privado dice cada cosa... Imaginate que si ven mis chats, te juro que me tengo que ir del país”, expresó.