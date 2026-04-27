La nueva IA gratis de Canva que transforma el diseño

El acelerado avance de la inteligencia artificial (IA) impulsa a diario nuevas formas de creación de contenido, con herramientas cada vez más sofisticadas al alcance de cualquier usuario.

En este contexto, la plataforma especializada en diseño Canva presentó las Magic Layers —también conocidas como capas mágicas—, su nueva función potenciada con IA. En detalle, se trata de una herramienta que convierte imágenes planas en diseños editables por capa. De esta manera, el usuario puede mover elementos individuales a nuevas posiciones, eliminar objetos, redimensionar elementos específicos de forma independiente, aplicar efectos a capas individuales y reemplazar elementos con nuevas imágenes o gráficos.

A su vez, Magic Layers permite cambiar el tamaño de las imágenes según diferentes plataformas y actualizar rápidamente los elementos visuales de una campaña, sin necesidad de reconstruir el diseño, según explica el sitio oficial de Canva. Por este motivo, su uso está especialmente orientado a creadores de contenido e influencers, profesionales de marketing y pequeñas empresas.

Sin embargo, desde Canva aclaran que la herramienta aún cuenta con algunas limitaciones. Por ejemplo, Magic Layers funciona mejor con diseños gráficos, ilustraciones y elementos visuales estilizados, por lo que es posible que las imágenes fotorrealistas no se separen tan bien.

También se admiten imágenes de una sola página y los resultados dependen de la complejidad y la resolución de la imagen. Por último, las dimensiones de imagen superiores a 5000 px en el borde más largo no son compatibles.

Magic Layers se encuentra en fase beta y ya está disponible en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia.