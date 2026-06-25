Bitcoin bajó y rompió una barrera que no cruzaba hace casi dos años

El “oro digital” sigue mostrando oscilaciones y parece que no se retira del sube y baja de este año. En las últimas horas, llegó a cotizar por debajo de los US$60.000, números que no veía desde septiembre de 2024, 21 meses atrás.

En febrero de este año bitcoin se ubicó alrededor de los US$60.000, lo que implicó un descenso del 17,43% en tan solo un día. Pasaron los meses y fue recuperando valor, y cuando llegó mayo, logró perforar nuevamente la barrera de los US$80.000. Sin embargo, desde entonces se ha mantenido a la baja y hoy cruzó una barrera que no veía desde hace casi dos años, hasta posicionarse en US$58.991,14, una caída de 2,98% en las últimas 24 horas.

Según detalla la plataforma Coin Market Cap, el descenso está impulsado principalmente por las ventas institucionales persistentes a través de salidas de ETF al contado y el aumento de las entradas en las plataformas de intercambio. Vale aclarar que se correlaciona con los movimientos del S&P 500, lo que habla de un movimiento macroeconómico general.

Bitcoin cruzó una barrera que no veía desde hace casi dos años, hasta posicionarse en US$58.991,14 Shutterstock - Shutterstock

“Los inversores estarán atentos a la publicación del índice de precios PCE de Estados Unidos este jueves, uno de los principales indicadores de inflación seguidos por la Reserva Federal, mientras que las tensiones en Oriente Medio continúan añadiendo incertidumbre y manteniendo la presión sobre el apetito por el riesgo”, apuntó Carolina Gama, country manager de Bitget para la Argentina.

La especialista detalló que los ETF spot de bitcoin en Estados Unidos registraron salidas netas de US$469 millones el miércoles, lo que muestra que una parte de los inversores está reduciendo su exposición al activo.

La respuesta argentina mostró, al igual que otras veces, una reacción contracorriente. “Ayer fue uno de los 5 días de mayor volumen de compra de bitcoin de todo 2026: el 88% del volumen operado correspondió a estos movimientos”, apuntó Lemon. De hecho, la billetera cripto detalló que cada corrección fuerte del año estuvo acompañada por un incremento en la demanda: “El 5 de febrero, cuando el activo cayó más de 10% en un solo día y llegó a operar cerca de los US$62.000, se registró el mayor volumen de compra de bitcoin del año, con un 80% del total en compras. Algo similar ocurrió el 5 de junio, cuando cayó un 7% en 24hs e impulsó la segunda mayor cantidad de adquisiciones del año, con un 83% del total”.

Julián Colombo, director de Bitso para Sudamérica considera que, en gran medida, este movimiento responde a la política de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed): “Las altas tasas de interés y un entorno de liquidez global más restrictivo reducen el apetito de los inversores por activos de riesgo como las criptomonedas". Además, Colombo compartió la mirada de Lemon y señaló que “a pesar de este clima de incertidumbre externa, la respuesta en nuestro país demuestra una gran madurez. El usuario argentino entiende muy bien el mercado”. Los movimientos de su plataforma confirman la tendencia: el miércoles 24, la Argentina triplicó su promedio diario de compras de bitcoin.