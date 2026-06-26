Apple subió los precios de MacBooks, iPads y otros productos por primera vez en años: uno por uno, los valores actualizados

Este jueves Apple subió el precio de toda su línea de computadoras MacBook y tabletas iPad en todo el mundo, con aumentos de un 20% en promedio, respondiendo al alza en el precio de los chips de memorias y otros componentes, que están afectando a toda la industria de la tecnología, y que tiene como causante a la demanda de esos chips para abastecer a equipos destinados a centros de cómputo donde funcionan plataformas de inteligencia artificial.

Apple no modificó el precio del iPhone, aunque el CEO saliente, Tim Cook, ya advirtió que el iPhone 18 llegará en septiembre con un precio más alto.

Estos son los nuevos precios internacionales de los productos de Apple, que tiene por política no modificarlos hasta que llega su reemplazo generacional.

Computadoras Mac

MacBook Neo (256GB): de 599 a 699 dólares

MacBook Air 13″ (M5): de 1099 a 1299 dólares.

MacBook Air 15″ (M5): de 1299 a 1499 dólares.

MacBook Pro 14″ (M5): de 1699 a 1999 dólares.

MacBook Pro 14″ (M5 Pro): de 2199 a 2499 dólares.

MacBook Pro 14″ (M5 Max): de 3599 a 4099 dólares.

MacBook Pro 16″ (M5 Pro): de 2499 a 2999 dólares.

MacBook Pro 16″ (M5 Max): de 3899 a 4399 dólares.

iMac: de 1299 a 1499 dólares.

Mac mini (M4 - 256GB): de 599 a 799 dólares.

Mac mini (M4 Pro): de 1399 a 1599 dólares.

Mac Studio (M4 Max): de 1999 a 2499 dólares.

Mac Studio (M3 Ultra): de 3999 a 5299 dólares.

iPad

iPad (A16): de 349 a 449 dólares.

iPad mini: de 499 a 599 dólares.

iPad Air 11″: de 599 a 749 dólares.

iPad Air 13″: de 749 a 949 dólares.

iPad Pro 11″: de 999 a 1199 dólares.

iPad Pro 13″: de 1299 a 1499 dólares.

Audio, TV y Hogar