La plataforma de IA creada por una empresa argentina que usa EE.UU. para el Mundial

Ya sea de manera visible o invisible, la inteligencia artificial (IA) pisa cada vez más fuerte en el ámbito deportivo, y el Mundial 2026 no es la excepción: la semana pasada, Globant anunció que Mauricio Pochettino, director técnico de la selección de fútbol de Estados Unidos, utilizará su plataforma de entrenamiento avanzada Sportian Performance durante el torneo.

El equipo tendrá acceso a herramientas diseñadas para entrenadoras de élite, donde los datos, los videos y la IA toman un rol central. “Ante un Mundial histórico, creo firmemente en brindar a mi equipo todas las ventajas posibles. Sportian Performance ofrece un espacio de trabajo unificado para que nuestro cuerpo técnico analice los partidos y tome decisiones más acertadas en el momento, respaldadas por datos sólidos”, señaló Pochettino.

Bajo esa línea, Nico Ávila, del estudio de IA para Medios, Entretenimiento, Deportes y Hospitalidad de Globant, sostuvo que la combinación de datos y herramientas de IA es “extremadamente poderosa” para los entrenadores. “Confiamos en que ayudará a su equipo a lograr resultados extraordinarios este verano”, dijo.

Mauricio Pochettino celebra con el equipo JAMIE SQUIRE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“La decisión de Mauricio Pochettino de utilizar Sportian Performance refleja un cambio más amplio que estamos observando en el fútbol: entrenadores que adoptan los datos y la IA para reducir la complejidad y anticipar resultados”, reflexionó Luis Ureta, CEO de Sportian.

¿Cómo funciona Sportian Performance?

Sportian Performance ya es utilizada por clubes profesionales de LALIGA y la Pro League de Bélgica, entre otras organizaciones futbolísticas de nivel internacional. Integra videos de partidos, datos de seguimiento y análisis impulsados por IA en un único entorno de trabajo para entrenadores, adaptados a sus diferentes necesidades.

En la preparación de los partidos, los equipos técnicos pueden trabajar con análisis avanzados de rendimiento y herramientas automatizadas de generación de informes, lo que facilita presentaciones precisas y personalizadas para los jugadores. La capacidad de la plataforma para sintetizar conjuntos de datos complejos en formatos visuales intuitivos permite comunicar conceptos tácticos con mayor claridad, tanto en los entrenamientos como en el vestuario.

Durante el día del partido, Sportian Performance ofrece flujos de datos en vivo, videos tácticos y alertas impulsadas por IA directamente al banco de suplentes. Al enviar notificaciones sobre factores como cambios en la estructura táctica o umbrales físicos de los jugadores, brinda al cuerpo técnico nuevas señales inteligentes que pueden derivar en decisiones capaces de definir un encuentro.