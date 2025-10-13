Las razones detrás del “viernes negro” cripto y la reacción a contramano de los argentinos

En un contexto de caída generalizada de los mercados financieros, los precios de las criptomonedas se desplomaron el viernes pasado. En efecto, los criptoactivos registraron el mayor evento de liquidaciones en un solo día.

“Bitcoin y Ethereum cayeron más de un 10% en 24 horas, en una de las liquidaciones más grandes de la historia”, señala Andrés Villela Weisz, Head de Tesorería y mercados en Lemon. Efectivamente, las criptomonedas no estables (las que no tienen su valor atado a una moneda tradicional, como bitcoin, ethereum o solana) atravesaron un día histórico el viernes pasado: en menos de 24 horas, se liquidaron más de US$9,4 mil millones en posiciones, lo que provocó una caída superior al 13% en los principales activos, agregan desde Lemon.

“La caída de bitcoin y otras criptomonedas se explica, sin dudas, por el anuncio de la fijación de tarifas comerciales desde EE.UU. a productos chinos. A partir de entonces, se empezaron a registrar caídas en el precio de todos los activos o de la gran mayoría”, explica Julián Colombo, director general de Bitso Argentina, y detalla que, en términos de liquidaciones de posiciones, el evento se encuentra entre las principales caídas de los últimos años, aún mayor que la que se dio con la quiebra de FTX (cuando una de las mayores empresas de criptomonedas del mundo se declaró en bancarrota) y con el inicio de la pandemia. “Fue el mayor evento de liquidaciones en un solo día desde que existe cripto, superando incluso los episodios de LUNA (2022), FTX (2022, con US$1,6 mil millones) y el crash de COVID (2020, con US$1,2 mil millones )”, detallan desde Lemon.

Las criptomonedas no estables bajaron un 13% el viernes pasado Shutterstock

Ante la incertidumbre económica que genera la suba de aranceles que anunció el presidente de EE.UU. Donald Trump, que impondrá un arancel adicional del 100% a China a partir del 1 de noviembre, los inversores tienden a vender activos de riesgo (como acciones y criptomonedas) y refugiarse en activos más seguros. En palabras de Binance, en una declaración difundida ayer en su página: “Entre las 20:50 y las 22:00 (UTC) del 10/10/2025, los acontecimientos macroeconómicos globales provocaron una volatilidad extrema en el mercado. Tanto los usuarios institucionales como los minoristas participaron en ventas masivas, lo que provocó una fuerte caída colectiva del mercado de criptomonedas durante este período, generando condiciones de alta volatilidad”.

¿Cuál fue la reacción del público argentino? En medio de esa destrucción histórica del valor de las criptomonedas, los usuarios locales vieron una oportunidad: “Compraron fuerte, especialmente contra pesos, criptomonedas como bitcoin, ethereum, entre otras, y en Lemon llegamos a tener 1,5 compras cripto por segundo. Se triplicó el volumen de adquisiciones cripto no-estable en Lemon”, agregó Villela Weisz.

“Esta dinámica refleja un comportamiento histórico del mercado argentino frente a las caídas abruptas de precios: cuando el mercado global vende, el usuario argentino, usualmente, compra. En esta ocasión, la mayor parte del flujo fue contra pesos, con foco en bitcoin, ethereum y otras criptomonedas principales”, agregan desde Lemon.

Desde Bitso, Colombo explica que se registró mucha actividad a nivel global; en primer lugar, de usuarios que vendieron cripto por el temor de la baja o “panic cell”, aunque, al igual que señalaron desde Lemon, luego muchos usuarios se lanzaron a comprar en precios más económicos. En el caso del mercado local, desde Bitso señalan que el impacto fue menor, posiblemente debido al feriado.

Luego de la baja en el valor de las cripto, se triplicó el volumen de adquisiciones cripto no-estable en Lemon Shutterstock - Shutterstock

¿Qué se espera para el futuro?

Hoy las criptomonedas recuperaron y se encuentran en precios similares a los que registraban previos al viernes. Bitcoin oscila los US$114.370, mientras que ETH, la criptomoneda de Ethereum, ronda los US$4126.

“Más allá de las recientes correcciones, consideramos que la tendencia alcista de bitcoin a mediano y largo plazo permanece intacta, de hecho, en este momento se encuentra nuevamente en los US$116.000″, comparte Colombo y agrega los motivos: “Su escasez programada, sumada al creciente reconocimiento institucional, continúa fortaleciendo su posición como activo de resguardo. La incorporación de bitcoin en portafolios de fondos y empresas ha contribuido de manera significativa a su legitimación como reserva de valor”.

Desde Lemon también explican que, a pesar del golpe de corto plazo, el mercado se mantiene significativamente más grande y líquido que en eventos anteriores (hoy el mercado de criptomonedas tiene más volumen de dinero, más inversores, compradores y vendedores activos, por lo que los precios no se desploman tan bruscamente ante un evento negativo), lo que explica que, en términos porcentuales, la caída del precio de Bitcoin (–12%) haya sido mucho menor que la de otros momentos históricos como COVID (–42%) o Mt. Gox (–80%).

En cuanto al futuro de otros criptoactivos, desde Bitso señalan: “Creo que están en una senda muy fuerte Solana y Ether también, que tuvieron alzas muy grandes estos últimos meses. Y hay proyectos nuevos que vienen creciendo de manera sostenida, como Aster, Hype y otros, que también son prometedores para lo que vienen. Y también creo que vale la pena prestarle atención a los tokens que están surgiendo de proyectos de inteligencia artificial, si hay alguno que crezca o reciba mucha atención podrá ser relevante también”.