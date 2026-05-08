Shopee es una plataforma de e-commerce muy popular en Asia y que ya está disponible en varios países de América Latina, incluida la Argentina. Esta se asemeja a Shein y Temu por la variedad de productos que ofrece y sus bajos precios. En ese sentido, muchas personas se ven interesadas en comprar por este medio, pero surge la duda sobre cuánto tarda en llegar un envío de Shopee.

Por qué comprar en Shopee

Según indica el sitio oficial de Shopee, no hay un período estimado estipulado para un envío, sino que depende de cada caso. “El tiempo para entrega puede variar dependiendo del tipo de pedido, del socio logístico y de cuando el pedido fue recogido. El cálculo excluye días festivos públicos y los días inhábiles del socio logístico”, indica la plataforma en el Centro de Ayuda.

Para conocer cuánto tiempo tardará un paquete de Shopee en llegar, se puede revisar dentro de la app o en la página web.

¿Qué pasa si mi pedido de Shopee tarda más de lo normal en llegar?

Qué hacer si un pedido de Shopee tarda en llegar Shutterstock - Shutterstock

El sitio ofrece algunas recomendaciones en caso de que el envío esté tardando en llegar más de lo estipulado:

1 Revisar la fecha estimada de entrega

Verificar la fecha estimada de entrega que está reflejada al momento de realizar la compra. A veces, los retrasos pueden deberse a condiciones climáticas, días festivos, procesos aduaneros u otros factores externos.

2 Rastrear el pedido

Utilizar la función ver “Detalles del Pedido” en la sección “Mis Compras” para obtener información actualizada sobre la ubicación del paquete y el progreso de entrega.

3 Contactar al servicio de atención al cliente

Si el tiempo de entrega se está prolongando más de lo esperado, se puede contactar con Shopee para recibir asistencia adicional al ingresar a la sección “Yo”, en el apartado “Chat Shopee”.

4 Solicitar un reembolso

Si ya pasó la fecha estimada de entrega del pedido y se desea solicitar un reembolso, solo hace falta hacer click en el botón “Devolución/Reembolso” y seguir los pasos que ofrece el sitio.

¿Qué es la Garantía Shopee y cómo funciona?

La Garantía Shopee determina el tiempo de espera de un pedido

La Garantía Shopee es una función mediante la cual la plataforma retiene el pago temporalmente para garantizar que la venta se cumplió con éxito antes de liberar el pago al vendedor.

Todos los pedidos están protegidos por la Garantía Shopee. Algunos de los beneficios que ofrece son:

Pago Seguro : todos los pagos realizados por cada pedido se llevarán a cabo de manera segura por Shopee y solo se entregarán al vendedor cuando se complete el pedido.

: todos los pagos realizados por cada pedido se llevarán a cabo de manera segura por Shopee y solo se entregarán al vendedor cuando se complete el pedido. Envío Válido : se notificará al vendedor para enviar el artículo dentro de los “Días Para Enviar”. Si no lo hacen, el pedido puede ser cancelado por nuestro sistema.

: se notificará al vendedor para enviar el artículo dentro de los “Días Para Enviar”. Si no lo hacen, el pedido puede ser cancelado por nuestro sistema. Solicitud de Reembolsos: si el comprador recibe un artículo insatisfecho o no recibe el artículo, puede solicitar un reembolso y se retendrá el pago al vendedor hasta que se resuelva el caso.

Una vez que se recibe el paquete, se debe apretar el botón “Pedido Recibido” en la app o el sitio después de verificar que haya llegado todo en condiciones. De esa forma, el pago se entregará al vendedor y no se podrá solicitar un reembolso después de eso.

Este también ofrece el Período de Garantía, que es el tiempo que se estima que un envío debe tardar. Se calcula en función de los “Días Para Enviar” y “Tiempo de Entrega Estimado” del vendedor. Por ejemplo, si son tres días para enviar, 20 días el tiempo de entrega estimado y tres días el tiempo de confirmación del comprador, entonces se debe esperar recibir el pedido dentro de los 26 días después de la realización del pago.

Se permite una única extensión de tres días del período de Garantía Shopee si el vendedor aún no envió el producto. Para hacerlo, se debe seleccionar Extender Garantía Shopee en la página de Detalles del Pedido. Si aún no llegó el paquete después de ese tiempo, se recomienda pedir el reembolso antes de que el período de extensión se termine.

En el caso de un envío que ya se envió pero no llegó, este periodo de extensión se puede alargar hasta 10 días. Si de todos modos no llega el paquete, es necesario pedir la devolución antes que la extensión se termine.