Empleados de Samsung amenazan con frenar la producción de chips por un conflicto salarial

En un escenario marcado por el acelerado avance de la inteligencia artificial (IA), Samsung encontró un rol clave dentro del mercado: ser uno de los principales fabricantes de chips de memoria. De hecho, el lunes sus acciones subieron hasta un 4% hasta alcanzar un nuevo máximo histórico, informó Bloomberg. producto del optimismo de los inversores frente al avance de esta tecnología, y de la envidiable posición de la compañía en un momento en que faltan chips de memoria: casi todo lo que Samsung, SK Hynix y Micron (que tienen el 90% del mercado) fabrican se vende a los centros de cómputo para IA.

Sin embargo, ese mismo día las acciones de SK Hynix -uno de sus principales competidores de Samsung- registraron un alza del 12%, opacando los números de la firma surcoreana. A esto se suma otra problemática: la amenaza de una huelga de sus trabajadores.

En detalle, los empleados de Samsung reclaman que la empresa elimine el tope máximo de los bonos de rendimiento, fijado en el 50% del salario anual. Park Jun-young, un extrabajador de la firma, indicó al Financial Times que un empleado de nivel medio de Samsung “podría ganar 90 millones de wones al año (61.000 dólares) y recibir 45 millones más (30.000 dólares) en bonificaciones, pero en SK Hynix, recibiría una bonificación de 250 o 300 millones de wones”.

A su vez, exigen que la empresa destine el 15% del beneficio operativo de la división de semiconductores directamente a los trabajadores. En números concretos, el monto rondaría los 45 billones de wones, es decir, US$30.000 millones repartidos en bonos extra para la plantilla.

La empresa respondió con una rebaja hasta el 13% del beneficio de la división. En paralelo, el sindicato exige un aumento salarial del 7%, frente al 6,2% ofrecido inicialmente por Samsung.

Samsung se posiciona hoy como uno de los principales fabricantes de chips de memoria Shutterstock - Shutterstock

No obstante, el 93,1% de los afiliados que participaron de la votación sindical a principios de abril afirmó querer llevar adelante la huelga. Samsung sostuvo que eliminar el tope máximo de bonificaciones por productividad “perjudicaría” a los empleados de sectores menos rentables, pero el sindicato siguió firme en su postura.

Un conflicto en escala

Recientemente, cerca de 40.000 trabajadores llevaron adelante una concentración en el complejo industrial de Pyeongtaek, al sur de Seúl, como medida de presión, informó la agencia Associated Press. La manifestación provocó una caída del 58% en la fabricación de chips, mientras que la producción de chips de memoria cayó un 18%.

Este martes, el presidente del consejo de administración de Samsung Electronics, Shin Je-yoon, expresó en un comunicado interno estar “preocupado por perder el liderazgo en el mercado debido a la fuga de clientes y la caída de la competitividad” si las huelgas interrumpían las entregas y la producción. “Es hora de resolver el problema mediante un diálogo sincero”, señaló.

Por su parte, los sindicatos advirtieron que podrían tomar nuevas medidas de fuerza para reclamar una mejora en los bonos, incluyendo una huelga de 18 días a partir del 21 de mayo.