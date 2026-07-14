Lemon lanzó un pack para invertir en cinco grandes empresas argentinas que cotizan en Wall Street

Lemon amplió su oferta de inversiones con el lanzamiento de “Gigantes Argentinos”, un pack que permite comprar, en una sola operación, acciones de cinco de las principales compañías argentinas que cotizan en Estados Unidos. La propuesta se lanzó el 9 de julio y apunta a facilitar el acceso a una cartera diversificada desde montos bajos.

El nuevo paquete reúne acciones de YPF, Grupo Galicia, Pampa Energía, Mercado Libre y Loma Negra, representantes de los sectores de energía, banca, tecnología y materiales para la construcción. Según informó la empresa, los usuarios pueden invertir de forma fraccionada desde $15.000 o US$10 digitales, directamente desde la aplicación.

Aunque el 9 de julio fue feriado en la Argentina, las operaciones estuvieron habilitadas durante toda la jornada porque las acciones cotizan en Wall Street, que operó con normalidad mientras la Bolsa local permaneció cerrada.

Las acciones más operadas en Lemon

El lanzamiento se produjo pocas semanas después de que Lemon incorporara la posibilidad de operar acciones estadounidenses desde su plataforma. De acuerdo con cifras difundidas por la empresa, en menos de un mes se abrieron más de 50.000 cuentas de inversión y los usuarios operaron más de US$1,1 millones, con un volumen promedio cercano a US$100.000 diarios.

La firma señaló además que las acciones quedan registradas a nombre del usuario en Estados Unidos. La custodia está a cargo de Alpaca Securities, un intermediario regulado en ese país, y las inversiones cuentan con la cobertura de la Securities Investor Protection Corporation (SIPC), que protege hasta US$500.000 por cliente, incluyendo hasta US$250.000 en efectivo, en caso de insolvencia del custodio.

Con “Gigantes Argentinos”, Lemon sumó un nuevo portafolio temático a una oferta que, según la compañía, ya permite invertir de forma fraccionada en más de 10.000 acciones estadounidenses, además de ETF, índices como el S&P 500 y otras carteras temáticas.

Fundada en 2019 por Marcelo Cavazzoli, Lemon supera actualmente los 4 millones de usuarios validados en América Latina. La empresa informó que levantó más de US$66 millones en rondas de inversión lideradas por los fondos Kingsway Capital, F-Prime y ParaFi. Además de inversiones, su aplicación ofrece servicios como compra y venta de dólares digitales y criptomonedas, rendimientos sobre saldos y pagos con cashback.