MERGE: el evento que junta expertos para debatir el futuro de la Web3

Faltaba una perspectiva. Esa fue la sensación que tuvo Paula Pascual a lo largo de su carrera cuando atendía a eventos sobre cripto y blockchain en diferentes partes del mundo como Europa o Estados Unidos. Y esa perspectiva era la de Latinoamérica, una región que muchas veces carece de voz en la conversación global acerca de las nuevas tecnologías; pero aún así tiene una gran relevancia en esta escena.

De esta manera, Paula decide crear un evento llamado MERGE, una palabra en inglés cuya traducción se podría definir como fusión. El objetivo de esta iniciativa era crear un espacio en España donde líderes de América Latina de la Web3 puedan participar para nutrir a los europeos con su visión, ambición y sus desafíos en la región. Y con ese aventón planearon a misma dinámica en Buenos Aires para darle un aire internacional a los debates que hoy se desarrollan en el continente.

MERGE Buenos Aires se desarrollará el próximo 24, 25 y 26 de marzo y tendrá lugar en el Palacio Libertad. Contará con una variedad de oradores: desde referentes en el sector de banca hasta voces influyentes en materia de regulación.

-¿Cómo surgió la idea de MERGE y cuál fue el principal propósito detrás de su creación?

-Cuando yo trabajaba en el departamento de cripto y blockchain del Banco Santander tenía la oportunidad de asistir a muchos eventos internacionales tanto en Estados Unidos como en Asia y en Europa. Siempre me daba cuenta que Latinoamérica no estaba representado en esos espacios. Desde allí nace MERGE Madrid: como un altavoz de lo que está sucediendo en el continente vecino, pero en un panorama europeo.

Ahora queremos hacer la contra. Hay muchos eventos sucediendo en Latinoamérica alrededor de la tecnología blockchain pero es verdad que cubre más lo que está ocurriendo en la región, en la ciudad. Falta un poco de aire internacional. Ahí es donde llega MERGE Buenos Aires, un altavoz europeo y global, pero en este caso en Latinoamérica. Queremos jugar con tener siempre el capítulo de Europa y de América Latina.

-Un aspecto distintivo de MERGE Buenos Aires es la fusión entre tecnología y cultura. ¿Cómo crees que Web3 y blockchain pueden impactar la industria creativa?

-Creo que ahí hay diferentes casos de uso. Por un lado, darle una herramienta a los artistas para acreditar la propiedad intelectual de las obras que producen. Es decir, tener una nueva forma de monetizar esas obras en un mercado internacional. Hay nuevas formas de financiación para artistas emergentes. Por otro lado, hay casos de uso que surgieron gracias a los NFTs y los contratos inteligentes. Con ellos, se pueden automatizar parte de los flujos que suceden en toda la industria creativa.

Y, por último, estas tecnologías acercan mucho más a los artistas a sus fans. El poder utilizar NFTs y blockchain te permite comunicarte de una forma mucho más directa con tus fans. Por eso, desde MERGE, consideramos muy importante desarrollar una agenda cultural porque al final la Web3 impacta directamente en este sector.

-MERGE nació en España y ahora llega a Buenos Aires. ¿Por qué eligieron esta ciudad para la expansión del evento? ¿Qué potencial distintivo hay en Buenos Aires?

-Al pensar la ciudad hicimos un evaluación tomando en cuenta diferentes consideraciones. Una de ellas fue ver cómo está de adaptada la población a las nuevas tecnologías. En ese sentido, Argentina es uno de los país con indicadores más altos- Cabe destacar que la mayoría de empresas norteamericanas tienen un equipo argentino trabajando en la parte de desarrollo. Además, en los últimos meses Argentina dio un giro importante en el sentido regulatorio. Se están empezando a lanzar paquetes regulatorios en todo lo relativo a activos virtuales.

-En las últimas semanas, la Argentina pasó una turbulencia con el lanzamiento de $LIBRA, un memecoin que fue promocionado por el Presidente y terminó judicializado acá y en Estados Unidos. ¿Qué pensás del fenómeno de los memecoins y particularmente sobre el lanzamiento de $LIBRA?

-En relación a las memecoins, yo no estoy ni a favor ni en contra. Creo que hay que ser claro en la información cuando se promocionan este tipo de activos. El problema normalmente está en la comunicación y en el hacer normas que obliguen a los que promueven este tipo de proyectos a ser claros con lo que se está comprando: no se puede decir que un activo digital sirve para una cosa y que luego no sea eso. En Europa es algo que ya venimos sufriendo en los últimos años y que hoy ya se establecieron regulaciones.

En cuanto al caso LIBRA, hay que esperar la investigación de la justicia para aclarar qué fue lo que sucedió en concreto. Hoy, particularmente, sabemos que llegamos en un momento movido para la industria en la Argentina. El ecosistema está dolido. Pero creo que MERGE es una buena oportunidad para devolverle seriedad al sector con los debates que buscamos abrir a través de los expertos que juntamos.

-¿Cómo evalúas la madurez del ecosistema Web3 en América Latina en comparación con Europa?

-Creo que América Latina está más avanzado que Europa en todo el término de adopción y uso de estas nuevas tecnologías. En Latinoamérica los activos digitales se usan en el día a día: para pagar a clientes, proveedores, productos o servicios. En Europa no se usa tanto en el diariamente porque nuestra divisa es más estable y sirve para lo que se ha creado. Entonces no necesitamos una alternativa. En muchos países de América Latina ha sucedido esto en los últimos años.

Pero Europa está mucho más avanzado en la regulación de este tipo de activos digitales y cuando tienes normativas das lugar a todo el ecosistema institucional. Es decir, un banco no se va a meter nunca a operar con cripto si no hay una regulación clara. Además, creo que Europa está muy avanzada en casos de activos digitales que no son cripto. Por ejemplo, la tokenización de instrumentos financieros, de real state.

-¿Cuáles sentís que tienen que ser las bases regulatorias fundamentales que se tienen que empezar a establecer en un corto plazo?

-Antes de regular la tecnologías, es importante regular a las empresas o personas que ofrecen servicios de tecnología. Por ejemplo, Europa regula a la empresa que opera con bitcoin. Ahora, si las regulaciones son demasiado estrictas se puede matar a la innovación. En América Latina ya se están dando pasos pero falta todavía desarrollar todo lo que son las reglas que operan luego en el ecosistema. Yo creo que un paquete de ese índole llegará en los próximos meses.

-¿Qué consecuencias ves si esas regulaciones no se establecen en el corto plazo?

-Mientras no haya regulación sigues abriendo la puerta a que puedan suceder quiebres de empresas, estafas, fraudes. No hay una responsabilidad como tal. No hay una protección para el consumidor final y tampoco permites que el sector institucional entre al ecosistema. Entonces afectas un poco a los dos.

- ¿Cuál crees que es el mayor reto que enfrentan los emprendedores que buscan desarrollar proyectos Web3 en la región?

-La tecnología blockchain es bastante global. No está nada localizada. Entonces no veo que un desarrollador de Argentina pueda tener mayores problemas que un desarrollador de España. Más allá del hecho de que casi todo se opera en el idioma inglés. Creo que que no hay problemas locales que afecten a las comunidades de desarrollo. De hecho, como te comenté antes, muchos argentinos trabajan en grandes proyectos de blockchain y eso supone hasta una ventaja en relación a los salarios.

-¿Qué papel juega la inteligencia artificial en la evolución de Web3 y la blockchain?

-Hay un debate que es muy interesante en relación a si la inteligencia artificial es una ventaja o no para la blockchain. Así como se puede usar la IA para hacer más seguro el ecosistema, también se puede usar para intentar hackear o cometer fraude. Luego, se habla mucho de la blockchain como la capa de seguridad de la inteligencia artificial. Hoy en día, gracias a la presencia de la IA, no eres consciente cuando estás interactuando con una página web, con un bot o con un humano. La blockchain puede ser un lugar donde se puede registrar la identidad de con quién estas hablando, las interacciones y así darle otro nivel de confianza.

-¿Cuáles creés que son los principales desafíos que va a enfrentar el sector de la Web3 y blockchain en el corto plazo?

-Yo te diría que hay tres. Seguridad es desde luego uno de los mayores. Pero también la usabilidad. Ahora mismo no es fácil usar la tecnología blockchain. Es muy propenso a errores y no tienes a quién reclamarle. Por último, la parte de las regulaciones. Por ejemplo, si yo estoy operando con una empresa y esta compañía mañana desaparece, es clave tener una regulación que me de derechos contra esa empresa.

-¿Cuáles creés que, como sociedad, van a ser los principales beneficios que vamos a obtener de la evolución de la de Web3 y la blockchain?

-Va a hacer que los diferentes sectores económicos sean un poco más democráticos. No creo que hay que ir hacia la descentralización completa porque hay mucha gente que todavía prefiere tener un intermediario. Pero sí creo que esta tecnología, por primera vez, te da una opción. Es decir, si tu quieres operar de forma descentralizada, centralizada o híbrida. Es algo que muchos usuarios no habían tenido hasta ahora.

