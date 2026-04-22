Polémica por la decisión de Meta de registrar la actividad de sus empleados para entrenar a su IA

En los últimos días, Meta implementó un software de seguimiento en las computadoras de sus empleados en Estados Unidos para capturar movimientos de mouse, clics y pulsaciones de teclado. ¿El objetivo detrás de esta iniciativa? Utilizar los datos para entrenar a sus modelos de inteligencia artificial (IA), según informó Reuters.

La herramienta, llamada Model Capability Initiative (MCI), funcionará en sitios web y aplicaciones laborales. A su vez, realizará capturas de pantalla ocasionalmente.

De esta manera, MCI ayudará a los sistemas de IA a reproducir la manera en que los humanos interactúan con computadoras, como seleccionar opciones en menús desplegables y usar atajos de teclado, de acuerdo a un memorando publicado por la compañía.

“Este es un espacio en el que todos los empleados de Meta pueden ayudar a que nuestros modelos mejoren simplemente haciendo su trabajo diario”, indica el comunicado.

Por su parte, Andrew Bosworth, CTO de Meta, dijo: “La visión hacia la que avanzamos es una en la que nuestros agentes sean quienes realicen principalmente el trabajo y nuestro rol sea dirigirlos, revisarlos y ayudarlos a mejorar”.

Sin embargo, no brindó detalles sobre cómo los modelos serán entrenados. En esa línea, subrayó que la firma tendrá una actitud “rigurosa” respecto a la acumulación de datos.

De igual manera, el portavoz de Meta, Andy Stone, señaló a Reuters que están evaluando implementar medidas de seguridad para proteger “el contenido sensible”.

“Este es un espacio en el que todos los empleados de Meta pueden ayudar a que nuestros modelos mejoren simplemente haciendo su trabajo diario”, indica un comunicado de Meta LUMINA IMAGES - 224504113

“Si estamos creando agentes para ayudar a las personas a completar tareas cotidianas usando computadoras, nuestros modelos necesitan ejemplos reales de cómo las personas las usan en la práctica: cosas como movimientos del mouse, clics en botones y navegación por menús desplegables”, destacó.

La iniciativa de Meta se da en medio de un fenómeno en tendencia: la ola de despidos en el sector tecnológico, producto del avance de la IA. De hecho, Meta planea despedir al 10% de su plantilla a nivel global a partir del 20 de mayo.

La compañía tecnológica financiera Block también encabeza esta ola de recortes: en febrero, Jack Dorsey, CEO de la firma, anunció el despido de más de 4000 personas de su plantilla. En paralelo, Amazon despidió a 30.000 empleados en los últimos meses.

¿Ataque a la privacidad?

Según explicó Ifeoma Ajunwa, profesora de Derecho en Yale University, la tecnología de registro informático y capturas de pantalla siempre fue utilizada en empresas para detectar conductas indebidas en el trabajo. No obstante, la reciente medida de Meta supone un nuevo grado de vigilancia en tiempo real.

“En Estados Unidos, a nivel federal, no hay límites a la vigilancia de los trabajadores”, advirtió la experta a Reuters.

Bajo esta línea, Valerio De Stefano, profesor de Derecho en York University, especializado en tecnología y derecho laboral comparado, sostuvo que las leyes europeas probablemente prohibirían este tipo de seguimiento.