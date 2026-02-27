Jack Dorsey, el fundador de Twitter, despidió a 4000 personas por la IA y hay sorpresa: sus acciones crecen un 20%

Ayer, jueves 26 de febrero, Jack Dorsey, emprendedor tecnológico estadounidense, conocido por haber sido cofundador de Twitter y de Block, y actual líder de esta última compañía (empresa enfocada en pagos digitales y tecnología financiera) despidió a más de 4000 personas de su plantilla. ¿La razón detrás de esta movida mundial? La inteligencia artificial.

De esta forma, redujo a prácticamente la mitad la plantilla de Block, empresa que cuenta con unos 10.000 empleados, y predijo que la mayoría de las empresas seguirán su ejemplo en un año. Mientras tanto, los inversores respondieron positivamente y las acciones de la empresa subieron más de un 20%.

“Las herramientas de inteligencia han transformado el concepto de construir y dirigir una empresa”, aseguró Dorsey el jueves pasado en una conferencia telefónica con analistas, según informó The Wall Street Journal, y señaló: “Un equipo significativamente más pequeño que utilice las herramientas que estamos desarrollando puede hacer más y mejor”. Agregó que Block ya está viendo el cambio internamente “y las capacidades de las herramientas de inteligencia se están acumulando más rápido cada semana”.

we're making @blocks smaller today. here's my note to the company.



today we're making one of the hardest decisions in the history of our company: we're reducing our organization by nearly half, from over 10,000 people to just under 6,000. that means over 4,000 of you are… — jack (@jack) February 26, 2026

Por X circuló una nota de Dorsey en la que detallaba los motivos de la decisión y aseguraba que se trata de “una de las decisiones más difíciles en la historia de nuestra empresa”. Explicó que la decisión no se vincula con una crisis: “Nuestro negocio es sólido. La utilidad bruta sigue creciendo, seguimos atendiendo a más y más clientes y la rentabilidad está mejorando. Pero algo ha cambiado. Ya estamos viendo que las herramientas de inteligencia que estamos creando y usando, junto con equipos más pequeños y horizontales, están posibilitando una nueva forma de trabajar que transforma fundamentalmente lo que significa construir y dirigir una empresa. Y esto se está acelerando rápidamente”.

La nota continúa explicando la decisión y señala que contaba con dos opciones: “Recortar gradualmente durante meses o años a medida que se desarrolla este cambio, o ser honestos sobre nuestra situación y actuar en consecuencia ahora. Elegí la segunda”. Explicó que los recortes repetidos son perjudiciales para la moral, la concentración y la confianza que los clientes y accionistas depositan en su capacidad de liderazgo.

Aclaró que los afectados recibirán su salario por 20 semanas, además de una semana por año de permanencia, acciones adquiridas hasta fines de mayo, seis meses de atención médica, sus dispositivos corporativos y US$5000 para destinarlos a lo que necesiten para ayudarlos en esta transición. Aclaró que, para aquellos que estén fuera de los EE. UU., recibirán un apoyo similar, aunque algunos detalles exactos variarán según los requisitos locales.

Por último, aclaró el lugar que tendrá la inteligencia artificial en esta nueva etapa: “Construiremos esta empresa con la inteligencia como base de todo lo que hacemos: cómo trabajamos, cómo creamos y cómo servimos a nuestros clientes”.

Noticia en desarrollo