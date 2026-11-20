El actor Ashton Kutcher, de 48 años, se convirtió en uno de los inversores tecnológicos más exitosos de Hollywood; uno de los pocos en alcanzar la categoría de multimillonario, y no por su trabajo en la industria del entretenimiento. Su fortuna se multiplicó con la salida a Bolsa de la empresa de inteligencia artificial Anthropic (dueña del chatbot Claude), una de las mayores de la historia.

Sound Ventures, la firma de capital riesgo que Kutcher posee junto a Guy Oseary —representante de Madonna—, realizó en 2023 una inversión de $435 millones en la empresa de IA. Participación que, según Bloomberg, tiene ahora un valor aproximado de $7000 millones, dada la valoración de $1,5 billones prevista para la salida a la Bolsa del gigante tecnológico. Esa suma les supone un incremento aproximado del 1500% de su inversión inicial.

Kutcher no recibirá inmediatamente en efectivo este valor, sino que será repartido por los socios de su compañía, que gestiona capital de terceros. El esposo de la actriz Mila Kunis (43 años) con quien tiene dos hijos, Wyatt Isabelle (12 años) y Dimitri Portwood (9 años), acumula un patrimonio neto que asciende a los 500 millones de dólares, según el portal Celebrity Net Worth y, por el momento, posee 0,5% de Anthropic.

Elon Musk, Marc Benioff, Spike Lee, Guy Oseary y Ashton Kutcher posan para una foto en Sound Ventures, en 2018 Joe Scarnici - Getty Images

Tanto Kutcher como su socio decidieron invertir en 2023 tras reunirse con Dario Amodei, fundador y director ejecutivo de Anthropic, en la residencia del empresario en Beverly Hills, California. Durante horas, debatieron sobre la seguridad en la inteligencia artificial, la visión de la empresa y la carrera por el desarrollo de la IA, antes de decidir apostar por la compañía.

No es la primera vez que el actor, que saltó a la fama con la serie de los noventa That ’70s Show, invierte. El portafolio de Sound Ventures, cuyos inicios se remontan a 2015 (aunque en 2010 Oseary y Kutcher fundaron otra empresa de inversiones) incluye participaciones en empresas como Spotify, Uber, Bitcoin y Airbnb y ha realizado apuestas rentables, entre ellas en Hugging Face Inc., compañía que Nvidia Corp acordó adquirir por US$11.200 millones. Kutcher dejó la firma este año para lanzar su propia empresa de capital riesgo, aunque sigue vinculado a la empresa como asesor senior. En los últimos meses el actor ha puesto en marcha otro fondo de capital de riesgo en colaboración con Morgan Beller, codirectora del proyecto Libra de Meta.

Su socio, Guy Oseary —quien también representa a los Red Hot Chili Peppers y anteriormente gestionó la carrera de U2—, fue puesto en contacto con Anthropic a través de Salesforce Ventures, la división de capital riesgo de la multinacional de software. Por aquel entonces, Anthropic aún se consideraba rezagada frente a OpenAI —la empresa de inteligencia artificial detrás de ChatGPT—, en la cual Sound Ventures también invirtió. Hoy una oferta pública inicial (OPI) de Anthropic situaría a la empresa por delante de OpenAI en su salto al mercado bursátil. En el primer semestre del año alcanzaron más de 16.000 millones de dólares, una cifra 14 veces superior a la registrada en el mismo periodo del año anterior.

Oseary comparó al fundador de Anthropic con Madonna: “¿Cuántas veces la dieron por acabada, cuántas veces dudaron de ella o cuántas veces se negó a encajar en el molde que otros le imponían? Ella nunca cedió; se mantuvo fiel a su visión", afirmó. “Dario es igual. Para mí, no es distinto a uno de esos grandes músicos que, con la mente llena de ideas, entra al estudio para crear un álbum increíble”, comentó a Bloomberg en una entrevista reciente desde Beverly Hills al recordar la decisión de su firma de invertir.

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - JANUARY 11: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Ashton Kutcher and Mila Kunis attend the 83rd annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton on January 11, 2026 in Beverly Hills, California. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images) Kevin Mazur - Getty Images North America

Es inusual que los actores alcancen la categoría de milmillonarios, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito musical con figuras como Taylor Swift, Beyoncé o Dr. Dre. El músico irlandés Bono, por ejemplo, cofundó Elevation Partners en 2004, nombre inspirado en la canción Elevation de U2. La firma gestiona activos por valor de US$1900 millones y el patrimonio del cantante se estima en 700 millones de dólares. El rapero Nas cofundó QueensBridge Venture Partners en 2014, y se estima que su cartera oscila entre los 140 y los 200 millones de dólares. Otros multimillonarios vinculados a la industria del entretenimiento incluyen a Tyler Perry, Jerry Seinfeld y Arnold Schwarzenegger, según la revista Forbes.

Esta estrategia de inversión, que ha contribuido a disparar el patrimonio neto de Kutcher, coincide con su regreso a Hollywood tras una serie de cuestionamientos por haber defendido a Danny Masterson, su excompañero de reparto en That ’70s Show, cuando fue condenado por violación en 2023.

Tanto él como Kunis sufrieron reveses en sus carreras después de escribir cartas en defensa del actor y pedirle al juez que fuera indulgente al dictar sentencia por sus delitos, aunque días después se retractaron y pidieron perdón a las víctimas.

Kutcher regresó a Hollywood tras el escándalo de Masterson al protagonizar la serie de FX The Beauty a principios de este año. Antes de eso, su proyecto más reciente había sido la película de 2023 Tu casa o la mía, en la que actuó junto a Reese Witherspoon. Sus inversiones se han mantenido, sin embargo, al alza.