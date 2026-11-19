El gigante de la IA Anthropic, empresa detrás de Claude, hace este jueves su debut en el Nasdaq de Nueva York, en un evento que resulta histórico. Espera superar a SpaceX, compañía que en junio pasado también hizo su debut, con la mayor salida a bolsa de la historia.

Desde este jueves 19 de noviembre, Anthropic cotiza en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo “ANT”. Ya desde ayer, la empresa informó en un comunicado que fijó el precio de su oferta pública inicial de acciones ordinarias Clase A en US$83 por acción. Detallaron que la oferta consta de 980.000.000 de acciones ordinarias Clase A, de las cuales 956.351.354 son vendidas por Anthropic y 23.648.646 por ciertos accionistas vendedores. Los números finales superaron lo anunciado anteriormente, ya que la empresa había ofrecido 801,4 millones de acciones, mientras que los cofundadores, 23,6 millones a un precio de entre US$70 y US$78 cada una.

La operación de base de Anthropic de US$81.300 millones es una cifra que ya supera el récord inicial de US$75.000 millones recaudados en junio en la salida a bolsa de SpaceX, la empresa de Elon Musk, que alcanzó una valoración de US$1,77 billones.

“Riesgos muy reales”

Durante el debut de la compañía, su director ejecutivo, Dario Amodei, destacó el potencial que tiene de acelerar descubrimientos científicos. “Mis cofundadores y yo creamos Anthropic porque creemos que la tecnología más poderosa de nuestro tiempo debe construirse para el beneficio de la humanidad”, aseguró el ejecutivo, quien cofundó la empresa en 2021 tras separarse de OpenAI.

Amodei recordó que perdió a su padre a causa de una enfermedad que, pocos años después, se volvió curable. “Ahora que podemos desarrollar esa inteligencia, ya sea para el plegamiento de proteínas, el diseño de fármacos, la genética del cáncer o la administración de ensayos clínicos, científicos de diversas áreas de la biología y la medicina están descubriendo que Claude puede ayudarles a realizar sus investigaciones en una fracción del tiempo que les habría llevado hace apenas un par de años. Creo que una IA lo suficientemente potente, trabajando en conjunto con los humanos, podría comprimir un siglo de progreso científico y médico en una década”, destacó el CEO de Anthropic.

El CEO de Anthropic, Dario Amodei, llega cerca de la Casa Blanca antes de una reunión planeada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington, DC, el 29 de septiembre de 2026 Shutterstock

El ejecutivo también resaltó el compromiso de la empresa por la seguridad y aseguró que “la obsesión por la seguridad y el beneficio público ha estado integrada en el ADN de Anthropic desde sus inicios”.

Un interés creciente

Desde antes de la salida a la Bolsa, Anthropic cautivó el interés de muchos. Desde la exchange Bitget explicaron que el interés de los inversores por la tecnológica viene en aumento: sus datos muestran que el volumen global de negociación de los contratos perpetuos vinculados a Anthropic aumentó un 108% desde el 26 de octubre, cuando la empresa presentó su registro ante la Securities and Exchange Commission (SEC), en comparación con las cuatro semanas anteriores.

“El mundo viene observando crecer a Anthropic desde hace años sin ninguna posibilidad de participar. El día del IPO, Wall Street recibe su asignación y el resto se queda esperando”, afirmó Ian De Bode, CEO interino y presidente de Ondo Finance, compañía que lanzará hoy ANTon, un token que ofrece exposición a la acción de Anthropic en Ondo Stocks el mismo día en que Anthropic comience a cotizar en Nasdaq. Esta ofrecerá a los inversores elegibles fuera de EE.UU. exposición al desempeño económico de Anthropic desde US$1, sin comisiones de emisión y comisiones de rescate reducidas, disponible las 24 horas, los 7 días de la semana.

Meses atrás, SpaceX, compañía dirigida por Elon Musk también hizo su debut en la Bolsa, recaudó US$75.000 millones en su IPO y empezó a operar bajo el símbolo SPCX, en una jornada que convirtió al magnate en el primer billonario del mundo. El interés por esta empresa, perteneciente también al mundo de la tecnología, cautivó a los inversores y, durante esa tarde, las acciones de SpaceX se dispararon más de 20% en su primer día en Wall Street. Los papeles abrieron a US$150, frente a su precio de salida a bolsa de US$135 y, en su última cotización en ese entonces operaba a US$166.