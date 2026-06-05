Cómo están haciendo los argentinos para invertir en ChatGPT antes de que salga a la Bolsa

La costumbre de los argentinos de buscar alternativas para resguardar sus ahorros frente a la inflación tiene una larga historia. Y en el último tiempo, esos instrumentos se están volviendo más sofisticados, hasta el punto de permitir inversiones en empresas como OpenAI -la compañía dueña de ChatGPT- antes de que haya salido a la Bolsa.

¿Cómo es posible eso? La explicación es larga, pero la forma de hacerlo es muy simple. Desde hace tiempo, una tecnologoía conocida como “tokenización” viene ganando terreno; se trata de una herramienta que permite representar en un “papel digital” -mejor conocido como token- un activo. “Así como una ficha del casino es una representación física del valor de algo, un token es la representación digital de un activo de contenido económico”, explicó a LA NACION Gilberto Santamaría, del estudio homónimo, abogado de plataformas de tokenización.

Este token se registra en una red digital conocida como blockchain, el elemento básico de cualquier criptomoneda (que a diferencia de las bases de datos convencionales, está descentralizada y protegida con criptografía), y abre las puertas a algo que antes era impensado: la fragmentación de un activo.

Si tomamos el ejemplo de un departamento que vale US$120.000, al tokenizarlo, muchas personas pueden acceder a él y participar de sus ganancias, adquiriendo tokens o fragmentos de él que pueden arrancar en los US$50. Si el departamento se pone en alquiler, los dueños de esos tokens se benefician de la renta que el departamento genera, pero sin tener que contar con ahorros del nivel de un departamento completo.

La tokenización permite exponerse a activos de la bolsa o empresas que aún no cotizan ahí, por montos muy bajos TIMOTHY A. CLARY - AFP

En el último tiempo, varias billeteras cripto están aprovechando la tecnología que brinda la tokenización para ampliar el acceso a las inversiones en el exterior. Es el caso de la exchange Bitso, que anunció hace un mes la tokenización de 10 activos, entre los que se encuentran acciones de Apple, Amazon, Google, Meta, Microsoft, Netflix, Nvidia, Tesla, el Nasdaq-100 y el S&P500.

Estos tokens o “xStock” siguen el precio de su activo subyacente sobre una base 1:1 y cada unidad de ese token digital está respaldada por un valor equivalente en activos reales o activos digitales de alta liquidez que se mantienen en reserva. En criollo, permitirán acceder a los mercados globales en segundos, por montos que arrancan en los US$5 y sin horarios de mercado, es decir, todos los días de la semana, las 24 horas.

Recientemente, otra exchange cripto anunció algo similar, pero que permite acceder a inversiones pre-IPO (Oferta Pública Inicial), es decir, abre las puertas a invertir en empresas antes de que salgan a cotizar en bolsa. El CMO de Bitget, Ignacio Aguirre, explicó que, si antes el mercado pre-IPO tradicional precisaba de una inversión mínima de entre US$250.000 y US$1 millón, hoy se puede acceder a él por menos de US$100.

Y la recepción de los argentinos fue mejor de lo esperada, según informó la compañía: “La Argentina representa el 46% del volumen total negociado en Latinoamérica del token pre-IPO vinculado a OpenAI (preOPAI), posicionándose como el mercado número uno de la región en volumen de trading”.

Pero la exposición a OpenAI no es el primer instrumento de este tipo que Bitget saca a la luz, ya que, previamente, había brindado exposición a SpaceX. Para ese caso, los usuarios argentinos representan el 10% del total de participantes de Latinoamérica. También cuentan con acciones tokenizadas de Tesla, Microsoft, NVIDIA, Circle y el S&P 500. Vale aclarar que no se trata de capital propio de esas empresas, sino de instrumentos de deuda emitidos por Republic con derechos subyacentes legítimos o acuerdos vinculados a la empresa objetivo.

Los beneficios no se reducen a la posibilidad de fragmentar los activos, ya que, si estos instrumentos contaban con muchas restricciones para el acceso -principalmente Estados Unidos y grandes centros financieros-, ahora “permiten acceso global, 24/7 -sin restringirse a los horarios de mercado- y ofrecen liquidación casi en tiempo real”, señaló Carolina Gama, country manager de Bitget. Además, la fragmentación “democratiza” el acceso de estos instrumentos a otros públicos, que históricamente no podían invertir en ellos por los montos o que no contaban con un broker en el medio que les permitiera hacer esta operación.

Estos instrumentos “permiten acceso global, 24/7 -sin restringirse a los horarios de mercado- y ofrecen liquidación casi en tiempo real Branislav Nenin - Shutterstock

“Estamos viendo un interés cada vez mayor de los usuarios argentinos por instrumentos que permitan acceder a mercados globales de una manera más flexible y digital. Tanto las acciones tokenizadas como los activos pre-IPO están despertando mucha atención entre inversores que buscan diversificación y exposición a compañías tecnológicas internacionales”, agregó Gama.

Un futuro prometedor

Hoy en la Argentina se están tokenizando edificios, campos, vinos y jugadores de tenis y fútbol. No solo eso, sino que bancos y entidades financieras como Goldman Sachs, JP Morgan y el Banco Santander están explorando la tokenización de bonos, acciones y productos estructurados y ya emitieron bonos tokenizados en blockchain. Sin ir más lejos, el gigante financiero BlackRock exploró esta herramienta y en marzo de 2024 anunció que lanzó un fondo de mercado tokenizado.

De acuerdo con una proyección de Bitget, para 2030 aproximadamente el 10% de los activos financieros globales estarán en formato tokenizado. “Las acciones tokenizadas han crecido cerca de 2900% interanual, pero aún representan menos del 0,1% de un mercado global de renta variable de US$125 billones. La oportunidad por delante es significativa”, señaló Aguirre.

Ya a fines de 2025, desde Lemon, Maximiliano Raimondi, CFO de la compañía, explicaba que una de las grandes tendencias que se darán en este ámbito será la tokenización de acciones y valores negociables, dado que la CNV habilitó en 2025 un marco para la representación digital de estos activos y lo viene implementando en un sandbox, con una ventana que se extendió hasta agosto de 2026.