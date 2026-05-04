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Bitcoin superó una barrera que no traspasaba desde hace más de tres meses

El “oro digital” cotizó hoy por arriba de los US$80.000; crece la demanda institucional de la mano del ETP europeo de BlackRock

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María Josefina Lanzi
LA NACIONMaría Josefina Lanzi
Bitcoin volvió a subir y superó una barrera que no alcanzaba desde hace más de tres meses
Bitcoin volvió a subir y superó una barrera que no alcanzaba desde hace más de tres mesesStudio Romantic - Shutterstock

El oro digital vuelve a entrar en escena, luego de más de tres meses de mostrar subidas y bajadas que no lograban perforar la barrera de los US$80.000. Hoy alcanzó los US$80.596, un número que no veía desde enero de este año.

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“Bitcoin retrocedió a la zona de los US$78.000 después de haber superado brevemente los US$80.000. El nivel de US$80.000 sigue siendo una barrera psicológica relevante y la capacidad de mantenerse por encima de este umbral dependerá, en gran medida, de la continuidad de los flujos institucionales”, explica Carolina Gama, country manager de Argentina de la exchange Bitget.

Bitcoin alcanzó hoy los US$80.596, un número que no veía desde enero de este año
Bitcoin alcanzó hoy los US$80.596, un número que no veía desde enero de este añoArsenii Palivoda - Shutterstock

Según la plataforma Coin Market Cap, los últimos movimientos de bitcoin se explican por una combinación de varios factores: por un lado, responden a una creciente demanda institucional de la mano del ETP europeo de BlackRock (un producto financiero que cotiza en bolsa), que alcanzó los 14.200 BTC, lo que equivale a US$1100 millones. “Es positivo para bitcoin, ya que demuestra que la demanda institucional es una tendencia estructural global que no depende únicamente de la mecánica de los ETF estadounidenses. Añade un comprador significativo y constante al mercado, lo que favorece la determinación de precios y la liquidez”, detallan desde la plataforma.

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BlackRock no es el único jugador institucional que muestra interés por el oro digital, ya que el ETP de bitcoin de Morgan Stanley -su producto cotizado en bolsa de bitcoin, también conocido como MSBT- captó más de US$100 millones de inversores en su primera semana, lo que revela una fuerte demanda subyacente.

La suba del bitcoin se explica, en parte, por la creciente demanda institucional
La suba del bitcoin se explica, en parte, por la creciente demanda institucionalYellowj - Shutterstock

La especialista de Bitget agrega que el escenario aún exige cautela, dado que la escalada de tensiones en el Estrecho de Ormuz agrega un factor geopolítico relevante, mientras que la publicación de los datos de empleo prevista para el viernes cobra aún más importancia tras el tono hawkish de la Fed. “Un resultado por encima de lo esperado —con una fuerte creación de empleo y presión salarial— tiende a reforzar la perspectiva de tasas de interés elevadas por más tiempo, mientras que una lectura más débil podría reabrir la puerta a recortes", explica Gama.

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Por último, alude al sentimiento del mercado, que también comienza a mostrar señales de mejora: “El Crypto Fear & Greed Index (un indicador que mide el sentimiento del mercado cripto) subió a 41 (zona neutral), lo que indica una transición gradual hacia un posicionamiento menos defensivo”. En otras palabras, el mercado todavía es cauto, pero ya no muestra tanto temor, por lo que, los inversores están dejando de vender por miedo y empiezan a volver a tomar riesgo. “En conjunto, estos factores sugieren un sesgo constructivo, especialmente si BTC logra consolidarse por encima de los US$80.000”, concluye Gama.

Por María Josefina Lanzi
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