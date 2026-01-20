Qué puede pasar con bitcoin: los tres escenarios que anticipan los especialistas

El 2026 arrancó con un mapa mundial más agitado que nunca: la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, la crisis geopolítica entre EE.UU. y Europa por Groenlandia y el Foro Económico Mundial de Davos. Y, en medio de tantos frentes abiertos, bitcoin tampoco quiere perder protagonismo en la escena: sorprendió hace cinco días, con una suba repentina que lo volvió a acercar a los US$100.000, aunque hoy nuevamente ronda los US$93.000. Pero, ¿cómo seguirá evolucionando en el resto del año según los expertos?

La opinión de los especialistas varía, aunque coinciden en cuáles son las variables que influirán en el valor de la criptomoneda y que marcarán su dirección en 2026: los movimientos de los flujos institucionales, el rumbo de la política monetaria global, los cambios regulatorios de los principales mercados y los ciclos propios del ecosistema cripto. A partir de estas variables, la analista financiera Mariel Lang Sáez traza tres posibles escenarios sobre el comportamiento futuro del activo.

Hace pocos días bitcoin se acercó nuevamente a los US$100.000 Foto: Pexels

Brotes verdes

El primer escenario habla de un panorama alcista, una tesis defendida por algunos actores del ecosistema de los activos digitales, en el que bitcoin se ubicaría entre US$110.000 y más de US$150.000. Lang Sáez señala que esta posibilidad estaría justificada porque habría más demanda de los ETF, algo que llevaría a que los proveedores de estos fondos -como BlackRock-, tengan que comprar más bitcoin. "Al subir la demanda, ya no por la compra minorista, sino por estos grandes actores, que adquieren sumas altas, se podría dar un bullmarket (mercado alcista), por lo que el precio del bitcoin subiría y la volatilidad seguiría bajando", explica Lang Sáez.

Los ETF de bitcoin son fondos que cotizan en bolsa y permiten invertir en este activo sin necesidad de comprar ni custodiar la criptomoneda. Su adopción creció en 2025, ya que abrieron la puerta a quienes antes, por restricciones regulatorias, no podían o no querían exponerse a bitcoin directamente, ente ellos, los inversores institucionales. En ese sentido, Maximiliano Raimondi, CFO de Lemon, señala que “si continúan los flujos hacia los ETF, se suman más tesorerías corporativas y aparecen nuevos vehículos regulados, el tono seguirá siendo positivo”.

Leonardo Rubinstein, bitcoiner, fundador de una compañía relacionada con este activo y emprendedor de empresas tecnológicas, plantea que la combinación de algunos factores podría empujar el valor de bitcoin hacia arriba: por un lado, como se mencionó antes, el aumento de la demanda por el capital institucional; por otro lado, la mayor liquidez que se puede generar, si los gobiernos vuelven a emitir más dinero, las tasas de interés bajan y aumenta la deuda.

Algunos especialistas consideran que se podría dar un posible mercado alcista de bitcoin en 2026 Shutterstock - Shutterstock

Lang Sáez agrega que, si se mantiene la idea que circula últimamente de que el ciclo de cuatro años está roto (la reacción que generaba el halving de bitcoin, un evento programado en el propio protocolo de la red, que reduce a la mitad la recompensa que reciben los mineros por validar bloques y que, tradicionalmente, llevaba a la gente a vender bitcoins), dejaría de existir otro condimento que sumaba volatilidad.

Un período de calma

El escenario base, proveniente de múltiples analistas independientes y el que Lang Sáez considera como más probable, si no se dan shocks macro a lo largo del año, es el de un bitcoin entre US$85.000 y US$110.000. Esto se explicaría por una consolidación de la corrección de octubre-diciembre 2025, que llevaría a mantener una volatilidad reducida, pero presente.

Lang Sáez en concreto, considera que los ETF proporcionan un piso de demanda institucional, que protegen de ajustes abruptos, pero no eliminan correcciones de entre el 30 y 40%. Carolina Gama, country manager de Bitget en Argentina, señala que, hoy el mercado de bitcoin está en un momento de cautela; los ETF —que hace poco atraían mucho dinero— están viendo más retiros que ingresos. “En este escenario, no puede descartarse que bitcoin continúe profundizando su corrección durante los primeros meses del año-siga bajando un poco más-, antes de encontrar un piso más sólido”, agrega.

Los expertos coinciden en cuáles son las variables que influirán en el precio de bitcoin este año Shutterstock - Shutterstock

La diferencia según Lang Sáez, en relación a ciclos pasados, es que estas correcciones serían controladas (ya no del 70/85%), entre otros motivos, por un cambio generacional: llevaría a una transformación en el modo de invertir, una transición en la que los jóvenes ya no se refugian en activos duros como el ladrillo, sino en otros más líquidos, como el bitcoin.

Momento de tempestad

Por último, se encuentra el escenario bajista, presentado por actores como Fidelity, Jurrien Timmer, Ledn y Jon Glover, que ubicarían al bitcoin en un rango de US$40.000- US$70.000.

Algunos hablan de un bear market, un mercado bajista que podría darse por algún problema global grande, como un cambio en la política monetaria de EE. UU., que genere efectos alrededor. Este comenzaría en el tercer y cuarto trimestre de 2026, y llevaría a una corrección histórica inevitable en el bitcoin. Vale aclara que, en otros ciclos, bitcoin era un activo que todavía no tenía una adopción institucional, no formaba parte de tesorerías de empresas, de estados, no estaba engranado en el sistema como tal, pero ahora sí; por lo que, el shock sistémico podría ser más fuerte.