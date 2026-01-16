Matthew McConaughey patentó su imagen y su voz para protegerse de la IA

El actor estadounidense Matthew McConaughey presentó extractos de su voz y de videos ante las autoridades de propiedad intelectual de Estados Unidos para patentarlos y evitar que su imagen sea utilizada sin su consentimiento en plataformas de inteligencia artificial (IA).

El registro ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (Uspto) fue hecho por la rama comercial de la fundación Just Keep Livin, creada por el actor y su esposa Camila Alves, según las bases de datos de la oficina consultadas por la AFP.

Varios artistas han manifestado su inquietud por el uso de su imagen sin permiso vía IA generativa, luego de la aparición de ChatGPT. Pero son pocos los que han buscado acciones legales para evitarlo. Uno de los ejemplos más notables es el de la actriz Scarlett Johansson, que demandó a la aplicación Lisa AI en 2023 por crear sin su consentimiento una imagen similar a ella para una publicidad.

El abordaje de McConaughey, ganador de un Oscar en 2014, es nuevo, al tomar la iniciativa para proteger legalmente su imagen y su voz.

McConaughey no se opone de plano a la IA generativa y tiene una participación en capital en la startup ElevenLabs, especializada en voces. La compañía ya creó una versión IA de su voz. “Nos queremos asegurar de que nuestros clientes tengan el mismo tipo de protección que tienen sus empresas”, explicó el abogado Kevin Yorn, que representa al actor.

Scarlett Johansson demandó a la aplicación Lisa AI en 2023 por crear sin su consentimiento una imagen similar a ella para una publicidad. Matt Winkelmeyer/Getty Images/AFP MATT WINKELMEYER� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Y agregó que también buscan que sus clientes reciban “parte del valor que se está generando con esta nueva tecnología con el uso de su voz y su imagen”.

Qué leyes protegen a los usuarios del uso no autorizado de su imagen en internet

La protección legal contra el uso no autorizado de la imagen de celebridades mediante inteligencia artificial varía según la jurisdicción, pero en Estados Unidos se han sancionado varias leyes y propuestas legislativas relevantes, como lo indica AP:

Ley de Derechos de Celebridades de California : esta ley otorga derechos de publicidad a las celebridades, esto permite controlar el uso comercial de su nombre, imagen y voz, incluso después de su muerte.

: esta ley otorga derechos de publicidad a las celebridades, esto permite controlar el uso comercial de su nombre, imagen y voz, incluso después de su muerte. ELVIS Act (Tennessee) : promulgada en 2024, esta ley protege a músicos y artistas contra la replicación no autorizada de sus voces mediante inteligencia artificial, así se convierte en la primera legislación de este tipo en Estados Unidos.

: promulgada en 2024, esta ley protege a músicos y artistas contra la replicación no autorizada de sus voces mediante inteligencia artificial, así se convierte en la primera legislación de este tipo en Estados Unidos. NO FAKES Act : propuesta federal que busca establecer derechos de propiedad intelectual sobre la voz e imagen de individuos, así se los protege contra réplicas digitales no autorizadas generadas por IA.

: propuesta federal que busca establecer derechos de propiedad intelectual sobre la voz e imagen de individuos, así se los protege contra réplicas digitales no autorizadas generadas por IA. TAKE IT DOWN Act: proyecto de ley federal aprobado en 2025 que aborda la eliminación de contenido íntimo no consensuado y deepfakes en línea, esto facilita el proceso para que las víctimas soliciten la retirada de dicho contenido.

Además, leyes estatales como las de California y Texas han criminalizado la creación y distribución de deepfakes con fines maliciosos, así se incluyen interferencias electorales y pornografía no consensuada.