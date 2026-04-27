Sony presenta un robot capaz de vencer a jugadores profesionales de tenis de mesa

Los robots pueden correr una media maratón, boxear y ahora incluso vencer a jugadores élite de tenis de mesa, anunció la unidad de inteligencia artificial de Sony en una investigación publicada el jueves pasado.

Un equipo de la empresa japonesa construyó un brazo robótico impulsado por IA que empuña una paleta de ping-pong y puede percibir, reaccionar y devolver “la velocidad vertiginosa y el efecto del tenis de mesa de nivel élite”. La investigación fue publicada en la revista Nature.

“Ace es un abultado robot industrial del tamaño de una mesa de ping-pong, capaz de tomar decisiones en una fracción de segundo y ejecutar movimientos ágiles”, según Sony AI.

El ruidoso jugador, caracterizado por constantes zumbidos y traqueteos y un brazo que se mueve con vigor, se enfrentó a cinco jugadores de élite y dos profesionales.

Ganó tres de sus cinco partidos contra el grupo de élite, mientras los otros partidos fueron “competitivos”, dijo la empresa.

Pero Ace continuó mejorando sus actuaciones incluso después de que el artículo fue sometido a Nature, y ganó partidos más recientes contra profesionales con golpes más veloces, colocaciones más agresivas cerca del borde de la mesa y peloteos a un ritmo más rápido, aseguró Sony AI.

“Al resolver un problema que requiere una percepción y un control en tiempo real excepcionales, esta investigación sienta las bases de sistemas de IA que pueden operar de forma segura y fiable en entornos físicos dinámicos, que van desde contextos críticos para la seguridad hasta dominios interactivos en tiempo real”, señaló.

Robots anteriores que juegan a tenis de mesa podían mantener peloteos, pero nunca pasaban del nivel amateur, sostuvo Sony AI.

“Una vez que la IA puede operar al nivel de un experto humano en estas condiciones, abre la puerta a una clase completamente nueva de aplicaciones en el mundo real que antes estaban fuera de nuestro alcance”, señaló Peter Stone, científico jefe de Sony IA.