Quién se va de Gran Hermano este lunes, según las encuestas

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vivirá su 19.ª eliminación el próximo lunes 15 de junio tras la conformación de una nueva placa picante. Esta semana, con la continuidad del voto negativo del público, ya hay un apuntado como favorito para abandonar la competencia en las encuestas que circulan en redes sociales.

Con la conformación de una nueva placa, quedaron nominados los siguientes seis jugadores: Steffany “Campanita” Pereira, Luana Fernández, Leandro Nigro, Yisela “Yipio” Pintos, Alejandra Majluf y Franco Zunino. Vale recordar que hay tres participantes que bajaron de placa con voto positivo de la siguiente manera: Solange “Sol” Abraham, Andrea del Boca y Cinzia Francischiello.

La placa pasó de nueve a seis nominados tras salvarse Sol, Andrea y Cinzia

A raíz de eso, la audiencia evidenció que está dividida para votar a quién quiere que abandone la casa, por lo que hay muchas dudas. La encuesta realizada por “Fefe” Bongiorno, en la que enfrentó a Campanita, Yipio y Zunino, reveló que sus seguidores están mayormente en contra de Franco, quien sumó el 55,5%.

Por detrás, apareció Yisela Pintos con el 20,3% de los votos, por lo que sus seguidores no están divididos para elegir a quién quiere eliminar. Luego, Steffany Pereira acumuló el 16,9% de los 6105 votos totales, donde apenas el 7,2% del total optó por elegir a los otros nominados.

La encuesta de Fefe Bongiorno apunta a la salida de Zunino Captura X (@fedeebongiorno)

Luego, Diego Poggi utilizó su canal de difusión en Instagram para realizar su propia encuesta y los resultados fueron categóricos. En este caso, la más votada fue Campanita con más de 6700 votos, mientras que Zunino acumuló 4700. En este caso, Nigro fue el tercer más votado y apareció con 2200. Yipio sumó 1400 y las otras dos mujeres quedaron con menos de 1000 cada una.

Los números de Poggi evidenciaron la salida de Campanita en lugar de Zunino Captura Instagram (@poggi)

Si estos resultados se repitieran el lunes, Gran Hermano Generación Dorada volvería a tener una definición mano a mano entre un hombre y una mujer. Casualmente, las últimas cuatro eliminaciones del reality show fueron cruzadas, ya que se fueron Danelik Galazan (15°), Eduardo Carrera (16°), Tatiana “Tati” Luna (17°) y Brian Sarmiento (18°).

En caso de mantenerse esta corriente, la próxima eliminada de Gran Hermano sería Steffany “Campanita” Pereira. De igual manera, si bien resta esperar, el público parece tener decidido que Campanita o Zunino abandone el reality el próximo lunes 15 de junio.