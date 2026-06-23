Donald Trump ordenó la construcción de una potente computadora cuántica para la investigación científica

El presidente estadounidense Donald Trump ordenó el lunes impulsar la construcción de una potente computadora cuántica para la investigación científica y acelerar los esfuerzos para proteger los sistemas gubernamentales de las amenazas cibernéticas relacionadas. De esta forma, busca reforzar así los esfuerzos de Estados Unidos en su carrera con China por una tecnología que podría revolucionar la ciencia y la ciberseguridad.

“Creemos que esto puede suceder para 2028”, dijo Michael Kratsios, director de la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca, en una llamada en la que se presentaron los avances y se hizo referencia a la computadora cuántica.

Today, @POTUS signed an Executive Order to accelerate U.S. innovation in quantum technologies and strengthen our national security.



The Trump Administration will execute an ambitious agenda:

➡️@ENERGY will develop the first quantum computer powerful enough for scientific… pic.twitter.com/bIRQcBqALZ — Director Michael Kratsios (@mkratsios47) June 22, 2026

Trump firmó dos órdenes ejecutivas, una de las cuales busca proteger las computadoras gubernamentales contra los ciberataques impulsados ​​por computadoras cuánticas, estableciendo el objetivo de migrar los sistemas informáticos gubernamentales clave a la criptografía postcuántica para 2030 o 2031.

Las computadoras cuánticas son muy diferentes a las convencionales y todavía no pueden producirse en masa como las clásica que usamos a diario Gentileza

Las computadoras cuánticas utilizan las leyes de la física cuántica para procesar información de forma que pueden resolver ciertos problemas complejos mucho más rápido que las supercomputadoras actuales. Podrían romper el cifrado que protege a las computadoras de los ataques informáticos, lo que genera temores de ciberataques agresivos.

Estas órdenes subrayan la importancia que la administración Trump otorga a asegurar el liderazgo de Estados Unidos en la carrera cuántica contra China. Esto podría impulsar avances en inteligencia artificial, ciencia de materiales y química, al tiempo que protege contra las amenazas a la ciberseguridad que plantea esta tecnología.

La orden también exige que el Pentágono despliegue sensores cuánticos para 2028. Dichos sensores pueden ayudar a las aeronaves a navegar en zonas de guerra donde los sistemas de posicionamiento global se han visto interrumpidos. Además, cuando se instalen en satélites, podrían utilizarse para detectar desde el espacio actividades subterráneas, como la construcción de túneles o silos de misiles.

Una “sala blanca” donde se fabrican los chips cuánticos Gentileza

“La detección cuántica puede brindar muchas aplicaciones interesantes ya desde antes de la llegada de la computación cuántica”, declaró Matthew Kinsella, director ejecutivo de Infleqtion, quien asistió a la firma de la orden en el Despacho Oval, y agregó: “Es posible cumplir con estos plazos”.

El mes pasado, el Departamento de Comercio anunció que adquiriría una participación accionaria de US$2000 millones en nueve empresas de computación cuántica, incluida una nueva unidad de negocio de IBM.

Una de las órdenes también tiene como objetivo fortalecer la cooperación internacional en materia de protección de la propiedad intelectual y medidas de seguridad en la cadena de suministro, “en vista de que los competidores y adversarios buscan socavar la seguridad económica y nacional de Estados Unidos”, dijo Kratsios.

Otra medida incluida en el paquete instruye a las agencias a desarrollar planes para el despliegue de sensores y redes con capacidad cuántica en los próximos cinco años.