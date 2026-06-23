EE.UU. acelera el acceso a la energía para los centros de datos de IA

Los reguladores federales ordenaron este jueves a los operadores regionales de la red eléctrica que ayuden a los grandes consumidores de energía a conectarse más rápidamente al sistema de transmisión eléctrica del país, una infraestructura envejecida e ineficiente. Según explicaron, la medida es necesaria para responder al fuerte aumento de la demanda impulsado por los centros de datos de inteligencia artificial (IA), que consumen enormes cantidades de energía.

El secretario de Energía, Chris Wright, había instado a la Comisión Federal Reguladora de la Energía (FERC, por sus siglas en inglés) a actuar con el objetivo de ayudar a Estados Unidos a competir mejor con China por el liderazgo en el sector de la IA, que crece rápidamente.

Las empresas tecnológicas y los desarrolladores de centros de datos celebraron la posibilidad de conectarse más rápido al suministro eléctrico del país para alimentar algunas de las instalaciones de mayor consumo energético jamás construidas en Estados Unidos, incluidas algunas que utilizan más electricidad que una ciudad pequeña.

Las compañías eléctricas, los estados y los operadores regionales de redes habían expresado su preocupación por el hecho de que el plan de la administración republicana pudiera reducir su autoridad para gestionar este proceso. Sin embargo, la FERC aseguró que la orden mantiene en manos de los estados el control sobre las tarifas eléctricas minoristas, así como sobre sus términos y condiciones. Por su parte, los defensores de las energías limpias habían pedido a los reguladores que no debilitaran los esfuerzos estatales destinados a promover el uso de fuentes renovables.

La FERC aseguró que la orden mantiene en manos de los estados el control sobre las tarifas eléctricas minoristas, así como sobre sus términos y condiciones Shutterstock

La decisión de la comisión llega en un contexto de creciente rechazo hacia los centros de datos debido a las preocupaciones por las enormes cantidades de energía y agua que consumen, así como por los posibles efectos vinculados al ruido, la contaminación del aire, la escasez hídrica y la pérdida de espacios abiertos o tierras agrícolas.

Votación unánime y preocupación por los costos

Los miembros de la FERC votaron por unanimidad para ordenar a seis operadores regionales de redes eléctricas que garanticen que los centros de datos de IA y otros grandes consumidores de energía puedan conectarse al sistema de transmisión “de manera oportuna y ordenada”.

Laura Swett, designada por el presidente Donald Trump y actual presidenta de la comisión, calificó la votación como “histórica” y afirmó que impulsará el mercado eléctrico estadounidense hacia el futuro, respetando al mismo tiempo los derechos de los estados, garantizando la confiabilidad del servicio eléctrico y evitando que los usuarios comunes asuman los costos de conexión de los grandes consumidores.

“Sé que los estadounidenses de todo el país están preocupados por la asequibilidad, y nosotros también”, afirmó Swett en referencia a la comisión de cinco miembros. “Como presidenta, me tomo muy en serio la misión que el Congreso nos ha encomendado de garantizar que las tarifas sean razonables”.

La votación se produjo ocho meses después de que Wright solicitara a la agencia independiente que asumiera un papel más activo para garantizar que la enorme red de centros de procesamiento necesarios para impulsar la IA pudiera conectarse rápidamente a las líneas de transmisión de alta tensión.

Wright celebró la decisión y sostuvo que permitirá “eliminar barreras, acelerar el desarrollo y garantizar que Estados Unidos cuente con la energía asequible, confiable y segura necesaria para impulsar una nueva era de prosperidad”.

Según la orden de la comisión, los centros de datos deberán asumir el costo total de cualquier mejora en la red eléctrica necesaria para concretar su conexión. Sin embargo, la medida hace poco para resolver el problema de la creciente escasez de energía, que está elevando las tarifas eléctricas en algunas regiones y generando advertencias sobre posibles apagones, dado que la construcción de centros de datos avanza más rápido que la incorporación de nuevas centrales eléctricas.

Robert Montejo, abogado que representa a centros de datos, afirmó que el principal mensaje de la medida es que la IA “ha cambiado fundamentalmente el panorama eléctrico”. “La red y las políticas existentes no fueron diseñadas para el ritmo y la escala de demanda que estamos viendo con la infraestructura de IA, y la FERC está señalando que quedarse inmóvil ya no es una opción”, agregó.

Los seis operadores regionales alcanzados por la orden prestan servicio a unos 200 millones de estadounidenses, lo que representa cerca de dos tercios de la jurisdicción de la FERC. Además, la comisión invitó a las empresas responsables de otros sistemas regionales de transmisión a sumarse a la iniciativa, y analistas señalaron que eventualmente también podría ejercer presión sobre ellas.

La carrera por conseguir energía

Las grandes tecnológicas están buscando desesperadamente suficiente energía para alimentar sus centros de datos y advierten que, en algunos lugares, las conexiones a la red eléctrica pueden demorar años.

El Instituto Edison de Electricidad, que representa a las empresas eléctricas privadas, afirmó que la orden de la FERC complementa los procesos regionales y estatales ya existentes, al tiempo que “favorece la flexibilidad y la innovación”.

Hoy funcionan más de 4000 centros de datos en Estados Unidos, mientras que otros 3000 están proyectados o en construcción Ted Shaffrey - AP

Además de los cuellos de botella energéticos, la industria tecnológica enfrenta una creciente resistencia en muchas comunidades cuyos habitantes no desean vivir cerca de un centro de datos.

Actualmente funcionan más de 4000 centros de datos en Estados Unidos, mientras que otros 3000 están proyectados o en construcción.

Trump ha intentado minimizar las preocupaciones públicas sobre la IA, al considerar que esta tecnología es clave para atraer inversiones extranjeras y mantener la fortaleza económica y militar del país. Este mes firmó una orden ejecutiva que establece un marco para que el gobierno federal evalúe durante un período de hasta un mes los riesgos para la seguridad nacional asociados a los sistemas de IA más avanzados antes de su lanzamiento público.

En diciembre, la FERC ya había dado un paso previo para facilitar el acceso rápido a la electricidad por parte de los operadores de centros de datos, al aprobar una medida que permite a las empresas tecnológicas conectar un centro de datos directamente a una central eléctrica. La orden anunciada este jueves busca garantizar que esa opción esté disponible en todo el país.

La creciente demanda eléctrica de los centros de datos

La FERC pidió a los operadores de redes que, en un plazo de 30 días, informen cómo garantizarán un suministro energético adecuado para los centros de datos actuales y futuros. Además, tendrán 60 días para presentar planes que integren a los grandes consumidores de energía conforme a las nuevas directrices.

Tras la reunión, Swett declaró que espera que los procesos acelerados de conexión entren en vigencia “en el menor tiempo posible”, aunque evitó fijar una fecha concreta.

Jeff Dennis, director ejecutivo de la Electricity Customer Alliance, señaló que la medida responde especialmente a las necesidades de los grandes consumidores de energía y de los reguladores estatales.

Los centros de datos representan alrededor del 5% de la demanda eléctrica de Estados Unidos, proporción podría triplicarse hacia 2035 ASUS - Europa Press

Según explicó, las empresas tecnológicas se enfrentan actualmente a reglas poco claras para conectar sus centros de datos a los sistemas de transmisión de alta tensión, mientras que los estados necesitan mayor claridad sobre quién debe asumir los costos de los proyectos regionales de transmisión aprobados a nivel federal.

Por su parte, Rob Gramlich, consultor energético con sede en Washington, consideró que los estados deberían desarrollar rápidamente regulaciones para incorporar a los grandes consumidores sin trasladar los costos a hogares y empresas. De lo contrario, advirtió, la FERC podría ampliar su intervención sobre los procesos de conexión.

Datos del Instituto de Investigación de Energía Eléctrica muestran que los centros de datos representan actualmente alrededor del 5% de la demanda eléctrica de Estados Unidos, pero esa proporción podría triplicarse hacia 2035.

Las empresas tecnológicas continúan aumentando sus inversiones en la construcción y equipamiento de centros de datos, aunque existen señales de que muchos proyectos avanzan más lentamente de lo previsto y enfrentan obstáculos como demoras en permisos, creciente oposición local o escasez de turbinas de gas, transformadores y mano de obra especializada.

—Matthew Daly y Marc Levy, Associated Press