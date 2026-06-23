Por qué las empresas podrían tener una migración del talento en el próximo año

La reticencia a incorporar inteligencia artificial en las organizaciones ya no tiene solamente consecuencias en los balances económicos, sino también en el talento y en los clientes. De hecho, casi un tercio de estos últimos planea revisar esas relaciones en los próximos 12 meses.

Así lo reveló el informe “Future of Professionals” de Thomson Reuters, un estudio anual que realiza la empresa para entender cómo la tecnología está transformando el trabajo profesional. En este caso, el informe encuestó 1816 profesionales de los sectores jurídico, fiscal, de auditoría, contabilidad, cumplimiento, riesgo y comercio internacional, provenientes de 62 países.

“Estamos viendo emerger una división clara. Las firmas que están operacionalizando la IA están tomando la delantera. Las que no lo hacen comienzan a asumir riesgos reales en términos de talento, clientes y desempeño financiero”, afirmó Steve Hasker, presidente y CEO de Thomson Reuters, y agregó: “Cerrar esa brecha de ejecución es ahora un imperativo de negocio para las firmas de servicios profesionales”.

Las firmas que están operacionalizando la IA están tomando la delantera Taris Tonsa - Shutterstock

Ahora bien, la cuestión de fondo es más profunda que el simple hecho de adoptar IA: el 74% de los profesionales ya utiliza herramientas de IA cada semana, pero las organizaciones no están logrando traducir ese uso en valor real. En algunos casos, existen estrategias de implementación de esta tecnología en las organizaciones; sin embargo, no siempre se termina ejecutando. De hecho, los resultados del informe mostraron que el 35% afirma que las ambiciones no se reflejan en su trabajo diario, y casi uno de cada cinco señala que su organización aún carece de una estrategia clara.

Esto lleva a que crezca el fenómeno de “shadow AI” (IA en las sombras), es decir, que las personas busquen por su cuenta herramientas de IA, pero que no están autorizadas por su organización, lo que crea riesgos en seguridad y privacidad de la información. En números, “un tercio de abogados, contadores y profesionales de cumplimiento están utilizando IA que su organización no ha aprobado, cifra que asciende al 41% entre quienes perciben que su organización avanza demasiado lento en IA”.

El nuevo riesgo: el talento y los clientes

La ausencia de una ejecución definida y la escasez de acceso a herramientas de nivel profesional que cumplan con los estándares requeridos por el talento tiene más consecuencias de las previstas: según el estudio de Reuters, uno de cada cuatro profesionales afirma que consideraría irse en los próximos dos años si no percibe el valor esperado de la estrategia de IA. Aunque algunos se muestran más ansiosos: el 13% manifiesta que estaría considerando irse en los próximos 12 meses.

Entre los que ya usan IA, casi uno de cada tres rechazaría una oferta laboral si no incluyese acceso a estas herramientas

Lo preocupante es que casi la mitad de los líderes piensa distinto: “Cree que una presión relevante sobre el talento aún está al menos a tres años de distancia”. Del otro lado, los números siguen confirmando lo temido: el 62% de los encuestados afirma que el acceso a inteligencia artificial de nivel profesional sería un factor para aceptar un nuevo puesto. Es más, entre los que ya la usan, casi uno de cada tres rechazaría una oferta laboral si no incluyese acceso a estas herramientas.

La reacción de los clientes no dista mucho a la del talento: el 78% ya considera que las mejoras de calidad habilitadas por IA son esenciales, pero solo el 6% cree que la mayoría de los proveedores las está ofreciendo. Como resultado, casi un tercio se prepara para reevaluar esas relaciones en los próximos 12 meses. Esto equivaldría a poner en riesgo más de US$1 millón en trabajo anual, “lo que equivale a un total aproximado de US$143.000 millones en ingresos del sector jurídico y contable en EE.UU. bajo reconsideración activa en función de la entrega de capacidades de IA”.

Los números muestran que la espera no es una opción; equivale a quedarse rezagados en un entorno económico que no espera a quien llega tarde. Y no se trata solo de los consumidores, sino de los mismos clientes y talento de la empresa.