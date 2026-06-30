Un escritor francés encuentra en internet un libro generado con IA y firmado con su nombre

El escritor y trotamundos francés Julien Blanc-Gras denunció este domingo en el diario Le Monde que Amazon comercializó un “libro parásito” generado con inteligencia artificial (IA) pero firmado con su nombre, pese a que él no lo escribió.

Vendido por 17,05 euros (unos US$15), Guía completa de aventuras: manual de supervivencia del viajero moderno aparecía supuestamente firmado por él, en una reseña que lo presentaba en Amazon como un “autor aventurero”. “Julien Blanc-Gras soy yo. Y, en efecto, soy un escritor que viaja. El problema es que nunca he escrito ese libro”, señaló en una columna publicada en Le Monde.

“Los gigantes de la tecnología saquean nuestro trabajo para alimentar sus modelos de IA, sin nuestro consentimiento y sin contrapartida alguna. IA que satura nuestras pantallas y hace tambalear la realidad. IA que, a partir de ahora, puede apropiarse de nuestras voces, nuestras imágenes y nuestros nombres en unas estafas lamentables”, escribió.

“Los gigantes de la tecnología saquean nuestro trabajo para alimentar sus modelos de IA, sin nuestro consentimiento y sin contrapartida alguna", manifestó el escritor DMITRY KOSTYUKOV - NYTNS

El escritor recuerda que en internet abundan obras generadas por IA y firmadas con autores ficticios, pero apunta que este caso es “distinto”. “Yo no soy ficticio. Es realmente mi nombre el que aparece en la portada. Se ha superado una etapa: la usurpación de identidad de un escritor”, denunció.

Según explicó, se ha puesto en contacto con un abogado para estudiar posibles acciones y también ha denunciado a Amazon. Tras la denuncia, la obra fue retirada de Amazon pero, según el escritor, aún se vende “en muchos otros sitios, estadounidenses, daneses o coreanos”.

¿Un fenómeno en expansión?

Casos como el de Julien Blanc-Gras exponen un fenómeno creciente y difícil de ocultar: la IA ya forma parte de los contenidos culturales que consumimos, incluso sin darnos cuenta.

De hecho, noviembre de 2025, la editorial Hachette Book Group publicó en Reino UnidoShy Girl, una novela de terror escrita por la autora estadounidense Mia Ballard. Hacia inicios de marzo, se habían vendido casi 2000 ejemplares. Su lanzamiento en Estados Unidos estaba previsto para ese mismo mes, pero algo cambió los planes: el libro era, en realidad, un producto generado con IA. La novela fue retirada del mercado inmediatamente.

Si bien la autora negó haber utilizado IA en la escritura de la novela, admitió que un editor independiente contratado por ella había introducido cambios generados por IA. Ballard declaró que iniciaría acciones legales contra ese editor. “Esta controversia ha cambiado mi vida de muchas maneras, mi salud mental está en su peor momento y mi nombre está arruinado por algo que ni siquiera hice personalmente”, dijo la autora a The New York Times.

Mia Ballard, autora de Shy Girl

La novela, descrita como “cruda e implacable” y recomendada en redes sociales, tuvo mucho éxito y cosechó elogios en la plataforma Goodreads. Sin embargo, luego de conocerse la noticia de que había sido escrita con IA, las reseñas viraron a la desaprobación. “Una auténtica basura. Sobrecargado de texto, repetitivo, mal ejecutado, formato atroz. Nada que ver con la rabia y la venganza femeninas reales. Extremadamente decepcionada. PD: Al principio, de verdad pensé que estaba leyendo un borrador”, posteó en Goodreads una lectora, en una reseña de una sola estrella.

Desde Hachette comunicaron a la prensa que se solicita a los autores que las obras presentadas sean originales y que informen a la editorial si utilizaron IA durante el proceso de escritura.

La cancelación de Shy Girl evidencia que el mercado editorial aún corre detrás de las innovaciones tecnológicas, que utiliza para tareas de revisión de manuscritos, portadas, preparación de informes y paratextos, a la vez que recurre con mayor frecuencia al sector de los libros autopublicados para obtener éxitos de venta con escasa inversión.

Con información de AFP