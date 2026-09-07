Un gigante brasileño desembarca en la Argentina y permite invertir en EE.UU. desde US$5

Una plataforma financiera global, con más de 45 millones de clientes, que funciona como banco digital en Brasil, anunció oficialmente el desembarco de sus operaciones en la Argentina. Se trata de Inter, una fintech brasileña que ya había notificado el año pasado su llegada al país; desde hoy, ya es posible operar su primer producto en la Argentina, una cuenta de inversión que permite invertir en bonos del Tesoro, acciones y ETF de EE.UU. desde una aplicación.

La compañía, con más de tres décadas de trayectoria y presencia en Brasil y Estados Unidos, cerró una alianza estratégica con Grupo BIND. A través de ese acuerdo (que brinda soporte en la infraestructura financiera, tecnológica y regulatoria), los residentes argentinos ahora pueden abrir una cuenta comitente y acceder a los mercados financieros internacionales y gestionar sus activos en dólares desde su celular. De esta forma, evitan administrar una cuenta en un broker local y, por separado, otra en el exterior.

“Muchos argentinos buscan oportunidades para mantenerse activos en dólares y diversificar sus inversiones en los mercados globales; nuestra oportunidad es facilitar ese acceso con una experiencia simple, digital y transparente”, afirmó João Vitor Menin, CEO Global de Inter, en la presentación oficial que hizo la empresa en la Argentina, en la que participó LA NACION, y agregó: “Nuestra visión es construir la plataforma financiera sin fronteras más relevante de la región”.

El evento en que tuvo lugar el lanzamiento oficial de Inter en la Argentina Inter

Al registrarse en Inter, se abre una cuenta en el exterior (la cuenta global de inversión), que permite que la persona pueda operar en el exterior -desde la Argentina- en una amplia variedad de productos. Ingresando pesos en la cuenta que ofrece Inter, los argentinos pueden adquirir dólar contado con liquidación para acreditar en su cuenta global y acceder así a bonos del Tesoro, acciones fraccionadas desde los US$5 y los ETF de EE.UU. desde una sola aplicación, disponible en Google Play y App Store.

“Una gran diferencia con la competencia está en que también permite enviar dinero inmediatamente, sin costo de mantenimiento de cuenta, con transacciones de muy bajo valor”, explicó Santiago Stel, SVP CFO de Inter, quien también destacó que “cuando uno compra dentro de la Argentina, adquiere un CEDEAR, es decir, un certificado de depósito, que replica la acción en el exterior y tiene unos costos asociados a la entidad que presta ese servicio. Con Inter, cuando uno compra acciones, compra las acciones en Estados Unidos, es decir, accedés directamente al activo que querés”. La aplicación también cuenta con una red social financiera llamada Forum, que brinda contenido educativo y recursos para acompañar a cada cliente en la toma de decisiones.

“La Argentina es un vecino muy importante, muy conectado. Era bastante obvio que iba a ser un mercado en el cual querríamos expandirnos, ya que contamos con relaciones comerciales con empresas, muchos ciudadanos que van por turismo y es un país que goza de mucha tecnología”, explicó el CEO de Inter en el lanzamiento. Destacó el talento local y habló de que su presencia en la Argentina es independiente de la relación que el gobierno actual tenga con Brasil: “Estamos pensando en construir algo grande y exitoso durante los próximos 10, 20 o 30 años”.

João Vitor Menin, CEO Global de Inter Inter

En su desembarco en la Argentina, la fintech se enfrentará con competidores locales muy fuertes y con años de experiencia en el sector, tales como Mercado Pago y Ualá. “La competencia es buena, nos ayuda a mejorar nuestros productos y la oferta que damos a los clientes”, aseguró confiado Menin y agregó: “En Brasil, la competencia fue muy grande, con muchos players y, aún así, logramos el 10% del market share, porque los productos son muy tecnológicos, muy baratos, no tienen tarifas y queremos traer la misma tecnología acá”.

La fintech detalló su modelo tecnológico y explicó que cuenta con una ventaja estructural competitiva, que habilita costos más bajos para los usuarios: “No contamos con sucursales, tenemos un personal bastante reducido, entonces, lo que se llama costo por cliente activo, es muy bajo, es R$13, lo que equivale a US$2,5 por cliente mensual, que es una fracción de lo que tienen los bancos”.

Inter, que opera también en Brasil y Estados Unidos, cuenta con más de 180 productos en su plataforma. En la Argentina, iniciaron sus operaciones con la cuenta de inversión, pero aseguran que les gustaría incorporar con el tiempo otro tipo de productos, tales como crédito, tarjetas de regalo, pagos con QR, tarjeta prepaga, inversiones, pagos internacionales y, con el tiempo, incluso créditos hipotecarios.