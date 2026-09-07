Habló el cuestionado director de la Casa Argentina en París y dijo querer “liberarla de la ideología woke”

El director de la Casa Argentina en París, Santiago Muzio, habló sobre los cuestionamientos a su gestión y dijo que busca “liberar” a la residencia universitaria de “las garras de la extrema izquierda y de la ideología woke”. El funcionario, designado por el gobierno de Javier Milei en 2024, fue señalado por retirar placas en homenaje a los desaparecidos durante la última dictadura, expulsar a residentes y acoger reuniones vinculadas con sectores de extrema derecha.

Las declaraciones de Muzio fueron realizadas al diario conservador francés Le Journal du Dimanche (JDD) y se conocieron después de que el Ayuntamiento de París pidiera a la Cancillería francesa que investigue su gestión al frente de la institución.

“Quiero liberar este lugar de las garras de la extrema izquierda y de la ideología woke”, afirmó Muzio. Y agregó: “Quiero que este lugar vuelva a ser lo que fue originalmente: una institución que reciba a estudiantes que vienen a estudiar y que promueva a la Argentina, sobre todo en el ámbito cultural”.

La placa de homenaje a los desaparecidos en la Casa Argentina en París que fue removida este año Luisa Corradini

La palabra inglesa “woke” es usada con frecuencia por ciertos sectores conservadores como etiqueta peyorativa para criticar políticas progresistas.

La Casa Argentina funciona dentro de la Cité Internationale Universitaire de París, un campus que alberga cada año a unos 12.000 estudiantes, investigadores y artistas de 150 nacionalidades. Inaugurada en 1928, la residencia depende directamente del Ministerio de Capital Humano argentino y tiene autonomía respecto de las autoridades de la Cité Universitaire.

Muzio, abogado franco-argentino, asumió la dirección en 2024 por decisión del gobierno de Milei. Desde entonces, su gestión recibió distintos cuestionamientos.

Uno de ellos ocurrió a principios de este año, cuando durante obras de remodelación fueron retiradas dos placas en homenaje a las víctimas de la última dictadura argentina. La decisión generó el rechazo de residentes y organizaciones de derechos humanos y, posteriormente, un grupo de escritores, intelectuales y académicos argentinos reclamó su restitución.

Muzio también explicó por qué se negó a firmar la Carta de Valores de la Cité Universitaire, que establece principios de igualdad y no discriminación por motivos, entre otros, de género y orientación sexual.

“Simplemente sigo la línea del gobierno argentino, que reconoce la existencia de dos sexos: masculino y femenino”, sostuvo.

Sobre este punto, la Carta de Valores, disponible en el sitio web de la Cité U, aboga por la “igualdad y la no discriminación” por motivos “de género, de orientación sexual”.

Director de la Casa de la Argentina en París durante una reunión de ultra derecha Instagram

El director también respondió a las críticas por la situación de la residencia. Según dijo, cuando asumió encontró serios problemas de infraestructura. “A nuestra llegada, las instalaciones estaban en tan mal estado que tuvimos que contratar a un agente judicial para documentar la situación”, afirmó. Mencionó deficiencias en la seguridad contra incendios, pérdidas de agua y problemas en el sistema de calefacción.

Sobre las reuniones vinculadas con sectores de extrema derecha realizadas en la Casa Argentina, Muzio enmarcó el alquiler de los espacios en su objetivo de ordenar las cuentas de la institución. Habló de un “reorganizamiento drástico de las finanzas” mediante, entre otras medidas, “el alquiler de los espacios de recepción para volver al equilibrio financiero”. También aseguró que busca una “restauración del prestigio” y haber “restablecido el orden y la disciplina para garantizar el descanso y la seguridad de todos los estudiantes”.

Consultado acerca de los cuestionamientos a su gestión, Muzio los atribuyó a “una minoría de activistas” que, según afirmó, “intenta imponer su voluntad a costa de un pueblo que históricamente ha elegido la libertad”. “Agradezco al Presidente su confianza y determinación. Mi lealtad hacia él es inquebrantable”, concluyó.

La controversia llegó también a las autoridades francesas. El 30 de julio, el Ayuntamiento de París pidió una “investigación” de su gestión al canciller francés, Jean-Noël Barrot, quien el martes pasado indicó que mantienen “conversaciones en curso con las autoridades argentinas”.

Las declaraciones se dieron en la previa de una visita de Milei a finales de septiembre a París en el marco de la próxima Argentina Week.

Con información de AFP