Una firma australiana lanza en la Argentina una red híbrida 5G satelital y celular para IoT

En el marco de la aprobación del Super RIGI, Myriota —líder mundial en conectividad satelital para Internet de las Cosas (IoT)— anunció hoy la incorporación de conectividad celular a su red no terrestre (NTN) 5G HyperPulse y al dispositivo de seguimiento de activos AssetHawk, creando una red híbrida para IoT que ofrece cobertura satelital y celular sin interrupciones.

El objetivo es ofrecer una solución diseñada para IoT industrial a gran escala y permitir el seguimiento continuo de activos que se mueven entre la cobertura celular y entornos remotos sin cobertura, un segmento que durante mucho tiempo estuvo desatendido por soluciones monomodo. A su vez, aborda un desafío de larga data en la industria: simplificar la implementación, la gestión y la fijación de precios de la conectividad híbrida.

“Durante décadas, una gran cantidad de activos operativos remotos y distribuidos han permanecido desconectados, no porque la tecnología no existiera, sino porque la economía nunca fue viable”, señaló Ben Cade, CEO de Myriota.

Y agregó: “Por primera vez, es comercialmente viable conectar casi cualquier activo, en cualquier lugar, por menos de un dólar al mes. No se trata de una mejora incremental, sino de un nuevo mercado”.

En detalle, el servicio enruta cada mensaje de manera automática a través de redes celulares o satelitales según la disponibilidad y la configuración. A su vez, elimina la necesidad de gestionar proveedores, contratos y plataformas satelitales y celulares por separado. Es decir, un solo dispositivo con un único contrato de conectividad cubre ahora toda la geografía operativa de un activo, desde centros logísticos urbanos hasta los entornos más remotos del planeta.

El objetivo es ofrecer una solución diseñada para IoT industrial a gran escala

HyperPulse cumple con los estándares de la 3GPP Release 17 y es compatible con un ecosistema en expansión de silicio estandarizado, y ofrece cobertura híbrida en Estados Unidos, México, Argentina, Brasil, Australia, Nueva Zelanda y Arabia Saudita, con planes de expansión a más mercados previstos para este año.

Un nuevo mercado

Desde sus inicios, el IoT satelital fue utilizado principalmente en casos de uso más remotos. En este sentido, la incorporación de la conectividad celular transforma la economía de una gama mucho más amplia de activos: remolques que se desplazan por corredores de transporte, generadores que rotan entre diferentes emplazamientos, contenedores que transitan por puertos antes de adentrarse en el interior del país e infraestructuras distribuidas donde los activos se encuentran permanentemente divididos entre ubicaciones conectadas y remotas.

Las conexiones IoT basadas en estándares de red no terrestres crecerán de 2,08 millones en 2024 a casi 14 millones en 2032, según ABI Research

Estos activos pasan solo una parte de su vida útil fuera de la cobertura terrestre, lo suficiente como para necesitar satélite, pero no lo suficiente como para justificar una economía basada exclusivamente en satélite. HyperPulse ahora les presta un servicio eficaz y eficiente.

En este escenario, la firma ABI Research prevé que las conexiones IoT basadas en estándares de red no terrestres crecerán de 2,08 millones en 2024 a casi 14 millones en 2032, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 26,9%.

Panorama local

Dicho mercado también pisa fuerte en el plano local: los productores agropecuarios están usando IoT para optimizar cada gota de agua y cada gramo de fertilizante.

En lo que refiere a Pymes, las pequeñas fábricas en el país comenzaron a implementar sistemas de monitoreo predictivo, lo que les permite competir con plantas más grandes. Por otro lado, los sectores que lideran el uso de IoT son la minería, dando seguridad y eficiencia en ambientes extremos; la energía, optimizando recursos renovables; y la logística, optimizando cada kilómetro.

Además, en un país de distancias tan extensas como Argentina, la optimización logística es clave para el ahorro y la eficiencia. Hoy, esto se logra desde sensores GPS que ajustan rutas de manera ininterrumpida, hasta el monitoreo de temperatura en el transporte de alimentos y sistemas predictivos de mantenimiento de flotas que anticipan fallas antes de que los camiones queden varados en la ruta.