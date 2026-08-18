Una investigación reveló que Amazon destruye libros para entrenar a su IA

Amazon está comprando enormes cantidades de libros para entrenar a sus modelos de inteligencia artificial (IA). Así lo reveló una reciente investigación de 404 Media, que explica el procedimiento que la compañía llevó adelante en el último tiempo: la adquisición de bibliografía —buena parte de ella con valor histórico— para luego destruirla y escanear página por página.

“Amazon compra libros a través de canales comerciales para ayudar a desarrollar y mejorar los productos y servicios que utilizan nuestros clientes”, dijo un portavoz de Amazon a 404 Media en defensa de lo ocurrido.

Todo comenzó en julio, cuando un periodista de 404 Media publicó un artículo que informaba sobre un aumento histórico en la venta de libros durante 2025. Una gran mayoría de libreros sospechaba que aquel incremento se debía a que las empresas de IA compraban libros para el entrenamiento de sus modelos.

En paralelo, un librero se contactó con dicho medio para notificar que recibió un pedido de aproximadamente 1000 libros en Biblio, una plataforma de ventas online. Bajo la condición de mantener su identidad en el anonimato, el vendedor accedió a colocar un Apple AirTag, proporcionado por 404 Media, en uno de los ejemplares para rastrear hacia dónde se dirigían los productos.

“Amazon compra libros a través de canales comerciales para ayudar a desarrollar y mejorar los productos y servicios que utilizan nuestros clientes”, dijo un portavoz de la firma AWS - AWS

El destino final era un depósito de Amazon ubicado en Las Vegas, Nevada. Empleados del lugar aseguraron que su trabajo consiste en recibir “envíos masivos de libros impresos, cortarles el lomo para escanearlos más rápido y, durante ese proceso, destruir los ejemplares”, describió 404 Media.

A su vez, el logo del equipo de Amazon que opera en tal sede, conocido como VGT3, es un dinosaurio que muestra los dientes y sostiene un libro entre las manos.

Por otro lado, la bibliografía comprada por la firma tenía una particularidad: se trataba de ejemplares impresos y publicados antes de 2022, es decir, previo al auge de la IA. Según explicó 404 Media, es una manera de garantizar que los textos no fueron generados por esta tecnología, para un mejor entrenamiento de los modelos.

En el caso de utilizarse libros creados con IA, el entrenamiento empeora y el sistema entra en un proceso recursivo llamado “colapso del modelo” (model collapse).

Proyecto Panamá

Esto es solo un capítulo más en el enfrentamiento entre el mundo del libro y la IA. En septiembre de 2025, Anthropic acordó pagar US$1500 millones para resolver una demanda colectiva presentada por autores que alegaban que la compañía había utilizado sus obras sin permiso para entrenar sus modelos de IA.

Cuatro meses después, el diario Washington Post publicó en exclusiva un documento que fue parte del proceso judicial, en el que se mencionaba la existencia de un plan para digitalizar todas las obras escritas por la humanidad.

“El Proyecto Panamá es nuestro esfuerzo para escanear de forma destructiva todos los libros del mundo”, indicaba el texto filtrado, que más adelante especificaba: “No queremos que se sepa que estamos trabajando en esto”.

Anthropic acordó pagar US$1500 millones para resolver una demanda colectiva presentada por autores

Maximiliano Firtman, profesor argentino y autor de libros sobre programación e IA, fue uno de los autores que demandó a Anthropic en esa demanda colectiva.

Según le cuenta a BBC Mundo, el juez dictaminó que si la empresa compraba el ejemplar del libro, podía usarlo para entrenar a la IA. “Y ahí empezaron a surgir los testimonios de libreros alrededor del mundo que reciben órdenes de libros que nadie tocaba, y de algunas empresas que se dedican a escanear estos libros y darles el texto ya escaneado a las empresas de IA. Así aparece el tema de la destrucción de los libros”, comentó.