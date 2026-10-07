Las reacciones de los deportistas por el retiro de Lionel Messi de la selección argentina

La despedida de Lionel Messi de la selección argentina dejó un vacío profundo y no sólo en los hinchas -los bien futboleros- que palpitaron con su obra. El astro rosarino fue una fuente de inspiración para propios y ajenos; la mayoría de los deportistas de elite, inclusive, se conmovieron con su aventura, una historia que no siempre fue dulce y que lo encumbró como resiliente. Desde anoche, poco a poco, muchos atletas -activos o retirados- manifestaron su emoción a través de las redes sociales.

“Felicidades, Leo. Esta vez, no por los goles o los títulos. Por despedirte de tu selección junto a tu familia, por el cariño de tus compañeros, de tu gente y de una afición que tanto te quiere. Gracias por todo lo que nos has hecho disfrutar”, escribió en X el español Pau Gasol, la estrella del básquetbol que actuó durante casi veinte años en la NBA.

Felicidades, Leo. Esta vez, no por los goles o los títulos. Por despedirte de tu selección junto a tu familia, por el cariño de tus compañeros, de tu gente y de una afición que tanto te quiere. Gracias por todo lo que nos has hecho disfrutar 👏🏼 pic.twitter.com/hKVBYNOSd2 — Pau Gasol (@paugasol) October 7, 2026

Francisco Cerúndolo, el mejor tenista argentino de la actualidad, también dijo lo suyo: “Nos hiciste los más felices del mundo Leo. Terminás esta etapa como te lo merecías hace mucho tiempo, con el cariño de todos. Gracias por tanto 10, se te va a extrañar. Único e irrepetible”. También del mundo de las raquetas, el cordobés David Nalbandian publicó varias fotos en Instagram (una de ellas junto con Messi, cuando todavía jugaba en Barcelona) y escribió: “Gracias por todo lo que nos diste a los argentinos. Eterno”.

El cordobés David Nalbandian publicó una antigua foto con Messi

Gabriela Sabatini, la mejor tenista argentina de todos los tiempos, publicó una historia en Instagram: una foto de Messi tocándose el pecho y un “GRACIAS” en mayúscula, con el emoji de un corazón.

También Vozinha, el arquero de Cabo Verde que se hizo popular durante la última Copa del Mundo, se manifestó en redes sociales: “Esta noche, el mundo se despide del mejor jugador que jamás haya tocado un balón de fútbol. Para Cabo Verde, este homenaje también es especial. ¡EL MEJOR JUGADOR de todos los tiempos! Cabo Verde tuvo el honor de compartir el campo con Lionel Messi en el escenario más importante y, más allá de la competición, estos momentos demostraron algo más grande: respeto, humildad, clase y la belleza del fútbol. Son recuerdos que nuestro fútbol jamás olvidará“.

Lionel Messi anotándole un gol a Vozinha, de Cabo Verde, durante el Mundial George Walker IV - AP

Sergio Cachito Vigil, el histórico entrenador de hockey y de Las Leonas, publicó una pequeña carta: “Era muy difícil superar al extraterrestre de jugador que sos y vos lo lograste porque tu dimensión humana fue aún superior”.

El brasileño Neymar, uno de los socios futbolísticos más destacados que tuvo Messi (en Barcelona y PSG), describió: “Quien ama el fútbol te aprovechó a lo largo de estos años… Hoy es tu último partido con la camiseta de tu selección, de tu país y espero que disfrutes cada segundo, que todos los homenajes de hoy te hagan feliz. No es solo Argentina la que te agradece, el mundo te agradece por todo lo que hiciste por el fútbol. Gracias por hacerme amar aún más el fútbol, fue un honor haber jugado contra ti y más aún hacer historia a tu lado. GRACIAS Leo Messi".

Messi consolando a Neymar: una de las imágenes que más impacto en aquel 2021

Otro crack brasileño como Ronaldinho, uno de los futbolistas que mejor se entendió con Messi en el campo, escribió: “Qué placer y qué alegría haber formado parte de tu historia desde el primer día hermano! Nos hiciste sonreír y disfrutar tanto del fútbol!!! Tu nombre está en la historia de tu país, de todo el mundo... Solo nosotros sabemos la alegría que sentimos al cumplir nuestro sueño de infancia, representar a toda nuestra nación y ser campeones del mundo!!!! Lo diste todo por tu selección y por tu país... Te entiendo perfectamente y sé que todo lo relacionado con la familia nos hace replantearnos las cosas... Disfruta de la vida, hermano. Te deseo lo mejor, hoy y siempre”.

Uno de los propios compañeros de la Pulga en sus últimos años de selección, también campeón del mundo en Qatar 2022 como Julián Alvarez, se tomó un tiempo para reflexionar y publicó en Instagram: “Que privilegio compartir cancha y tantos momentos con vos. Primero te admiré como un nene, como millones de argentinos que crecimos soñando con ser futbolistas gracias a vos. Después tuve la suerte de conocerte, ser tu compañero y vivir cosas que nunca voy a olvidar. Gracias por todo lo que nos diste, por representar a nuestro país de la manera que lo hiciste y por dejarnos un legado que va mucho más allá del fútbol. Te vamos a extrañar mucho con la celeste y blanca. Para mí vas a ser siempre el más grande. MUCHAS GRACIAS LEO”.