Los ocho puntos que Jorge Jesus debía revelar y que Cristiano Ronaldo asegura que incumplió en su carta

La extensa carta con la que Cristiano Ronaldo rompió el silencio sobre su salida de la concentración de Portugal dejó al descubierto uno de los episodios centrales de su conflicto con Jorge Jesus. Más allá de reconstruir los desencuentros que mantuvo con el entrenador, el capitán reveló los ocho puntos que, según aseguró, el seleccionador se había comprometido a exponer públicamente para cerrar la disputa. Entre ellos aparecía una contundente admisión: “Cometí un error al hacer calentar a alguien de la talla de Pelé o Maradona y después no ponerlo en el partido”. Jesus finalmente no pronunció esas palabras y el astro portugués entendió que había incumplido por segunda vez un compromiso asumido con él.

El texto surgió después del episodio que desencadenó la crisis. Según relató Ronaldo, antes de comenzar esta etapa de la selección, ambos habían acordado un plan para administrar sus minutos. El delantero jugaría el primer y el último partido de la ventana internacional, mientras que en los restantes Jesus podía realizar “tres o cuatro cambios por encuentro” por cuestiones vinculadas con su estado físico.

Incluso Cristiano contó que rechazó una propuesta del entrenador para disputar el primer encuentro y permanecer después en Portugal mientras sus compañeros viajaban a Noruega y Dinamarca. “Aunque no fuera a jugar los partidos fuera de casa, seguía siendo el capitán de nuestro equipo. Ese privilegio de quedarme en Portugal no daría un buen ejemplo”, explicó. Según su versión, Jesus terminó por aceptar el planteo.

Ronaldo abandonó la concentración, según él, por la conferencia de prensa del entrenador, que no expuso lo acordado previamente LISELOTTE SABROE - Ritzau Scanpix

El problema apareció en Noruega. Ronaldo aseguró que, durante el almuerzo del día del partido, un asistente le comunicó que el seleccionador quería hablar con él. “Me dijo que estuviera preparado porque jugaría 30 minutos”, relató. Pese a que no estaba contemplada en el plan de recuperación que habían establecido, el capitán aceptó. Sin embargo, calentó desde el entretiempo, vio pasar los minutos y nunca ingresó. “El entrenador había faltado a su palabra”, sentenció.

Tras el encuentro, tampoco se acercó a saludar a los hinchas portugueses. En su carta asumió la responsabilidad por esa reacción y pidió disculpas a quienes habían viajado para acompañar al seleccionado. Pero el conflicto interno todavía tendría un capítulo decisivo.

Ese desencuentro provocó varias reuniones en las que, según el comunicado, se llegó al acuerdo de que Jorge Jesus leería un texto que tenía ocho puntos, que el propio Ronaldo aseguró haber “validado”. Sin embargo, eso no pasó y desató la conferencia que provocó su salida. Según el comunicado del propio Cristiano, incluía lo siguiente:

“Fui yo mismo, y nadie más, quien propuso a Cristiano un plan para él esta temporada con la selección nacional. Fue una conversación larga y muy buena”.

“Sé cuánto vive y ama la selección y el peso que tiene en el mundo, y aún más el peso y la influencia positiva que ha tenido en la selección nacional durante 24 años consecutivos”.

“El plan que propuse a Cristiano fue aceptado”.

“Nunca cuestionó mis decisiones. Fue ejemplar, leal y profesional”.

“El partido de Noruega no formaba parte del plan que había diseñado para él. Sin embargo, consideré que había conseguido recuperarse físicamente del primer partido y le advertí de que quizá tendría que utilizarlo. Cristiano estuvo de acuerdo”.

“Cometí un error al hacer salir a calentar a alguien de la talla de Pelé o Maradona y después no ponerlo en el partido. Si fuera hoy, no lo haría”.

“Para cerrar el asunto: quiero a Cristiano en la selección. De hecho, no lo quiero poco, lo quiero mucho. Afortunadamente, él también cree en mí. Creyó en mí en el Al Nassr y también lo hace aquí”.

“Sobre no saludar a los aficionados. Ya hemos hablado de ello. Alguien que ha jugado más de 230 partidos con la selección no recibe lecciones mías sobre el amor a Portugal. Fue un momento de frustración que no borra nada. Es el jugador que más autógrafos firma, que más selfies se hace y que más cariño muestra a los aficionados. No inventemos problemas donde no los hay. Cuando no estamos contentos, reaccionamos. Eso fue todo”.

Pero, siempre según la reconstrucción de Cristiano, nada de aquello ocurrió como habían acordado. “La conferencia fue lo que todos conocen: la actitud no tuvo nada que ver con nuestra reunión”, escribió. También cuestionó haber escuchado expresiones y una agresividad que, afirmó, Jesus no había mostrado durante la conversación privada del día anterior.

Ronaldo subrayó además que ninguno de los ocho puntos obligaba al entrenador a pedirle disculpas. Su reclamo, sostuvo, era otro: que respetara lo pactado. “Era la segunda vez que faltaba a su palabra conmigo”, afirmó. La primera había sido la promesa de utilizarlo durante 30 minutos frente a Noruega. Ese segundo incumplimiento, de acuerdo con su relato, marcó el quiebre.

El portugués asumió de todos modos la responsabilidad por haberse marchado y pidió disculpas a sus compañeros y al país. También aceptó que la Federación deberá evaluar y sancionar su conducta, incluso sin atenuantes por su condición de capitán. Pero dejó en claro que no considera terminado su ciclo internacional. “Como siempre lo estuve hasta hoy, para competir y ganar por nuestra selección”, cerró.

Este miércoles, Jorge Jesus confirmó que ya leyó el comunicado de Cristiano, aunque evitó responder a las acusaciones y a los ocho puntos que. Abordado por periodistas cuando salía de su casa, el seleccionador fue escueto: “Leí el comunicado. Y ahora, como hago todos los días, voy a la Federación a trabajar, pensar en el equipo y en la selección portuguesa. No tengo nada más que decir”.