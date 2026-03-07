A 250 años de “La riqueza de las naciones”, de Adam Smith

Mañana se cumplirán 250 años de la publicación de Investigación acerca de la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones (LRN), el segundo y más conocido libro escrito por Adam Smith. Al respecto reproduzco un par de valiosos testimonios. “Los economistas clásicos no le agregaron nada al famoso teorema de Smith, según el cual la división del trabajo depende del tamaño del mercado. Siempre pensé que ese teorema es una de las generalizaciones más iluminantes y útiles que se pueden encontrar en toda la literatura económica”, afirmó Allyn Abbot Young en 1928. “Que un libro de la antigüedad y la naturaleza de LRN se siga demandando en edición tapa blanda, es la mayor prueba posible de su valor”, completó George Joseph Stigler en 1976. Es fácil imaginar que, 50 años más tarde, Stigler seguiría diciendo lo mismo.

Al respecto, conversé con el escocés James Denham Steuart (1713 - 1780), autor de Una investigación sobre los principios de la economía política, publicado en 1767, luego de vivir exiliado durante 18 años en Francia, Alemania y Holanda. “Su teoría de la población anticipa mucho de lo que luego diría Malthus, lo cual fue particularmente aplaudido por Marx. Steuart asesora a un estadista idealizado, que se supone tiene conocimientos ilimitados, y cuyos objetivos son siempre virtuosos y benevolentes”, según Walter Alfred Eltis.

– Su libro fue completamente opacado por LRN, que Smith publicara nueve años después.

– Por lo cual algunos me consideran el Antonio Salieri de la economía. Según Lindley Macnaghten Fraser, a fines del siglo XIX fui redescubierto por los académicos alemanes, quienes hasta sugirieron que soy el verdadero fundador de la ciencia económica, lo cual hasta cierto punto es cierto. El contraste entre las dos obras merece destacarse. “Así como la visita al Continente a Smith le confirmó sus ideas liberales, a Steuart le afirmó la importancia de la presencia activa del Estado en cuestiones económicas”, sostiene Ramón Tortajada.

– ¿Cuál es la idea central en LRN?

– Se trata de un texto de más de 1000 páginas. La clave está en las primeras 19, donde Smith explicó los beneficios y los riesgos de la especialización, o de la división del trabajo, al tiempo que puntualizó que el grado de especialización depende del tamaño del mercado. Ejemplificando su hallazgo fundamental con la fabricación de alfileres.

– Siga.

– Pensemos en dos fábricas exactamente iguales en cuanto a tamaño de las instalaciones, maquinaria instalada y cantidad y calidad de la fuerza laboral (tres operarios). En una de ellas, a cada operario se le pide que corte un alambre cada tantos centímetros, afile una punta y fabrique una cabeza en la otra; mientras que en la otra fábrica, a uno de ellos se le indica que corte el alambre, a otro que afile las puntas y al tercero que fabrique las cabezas. Al cabo de la misma duración de la jornada laboral, cada uno de los tres operarios de la primera planta fabricó, digamos, ocho alfileres (24 en total), mientras que en la segunda el conjunto de los operarios fabricó, digamos, 60 alfileres.

– Está claro el beneficio. ¿Cuál es el riesgo?

– Si en la primera planta falta uno de los tres operarios, la producción baja de 24 a 16 alfileres, mientras que si ocurre en la segunda la producción se reduce a… ¡0! También explicó que el grado de especialización depende del tamaño del mercado, como sabe cualquier médico que se puede dar el “lujo” de especializarse, si ejerce su profesión en Buenos Aires, mucho más que si lo hace en Trenque Lauquen.

– ¿Qué lo maravilla de esto?

– La generalidad del hallazgo. Porque lo que ilustró con el caso de la fabricación de alfileres, se aplica -sin necesidad de modificar nada- a la producción de aeronaves, satélites o computadoras personales, productos inimaginables en su época.

– El mundo de Smith era artesanal, previo a la Revolución Industrial. ¿Cómo hay que modificar el análisis, cuando la producción pasa de artesanal a industrial?

– En 1928 Young adaptó el análisis de Smith, en una monografía titulada “rendimientos crecientes y progreso económico”. Ratificó el análisis de mi compatriota, pero le puso particular énfasis a la importancia que en el mundo manufacturero tienen las economías de escala. En sus palabras: “Sería un desperdicio armar una fábrica, con sofisticados equipos, para producir 10 automóviles por mes. Los métodos productivos de Henry Ford (las líneas de montaje) serían absurdamente antieconómicos si la producción fuera pequeña”. Pero la contribución de Young tiene que ver con otra implicancia de su análisis.

– ¿Cuál es?

– El del crecimiento de los métodos indirectos de producción. La afirmación de Smith de que la división del trabajo depende, en buena medida, de la división del trabajo, es más que una mera tautología. Implica que las contrafuerzas que están derrotando de manera continua a aquellas que pujan por el equilibrio económico son más generalizadas y están más enquistadas en el sistema económico moderno de lo que comúnmente se cree. En particular, la extensión de la división del trabajo le hace perder entidad a la empresa representativa, y a la industria de la cual forma parte. En palabras de Young: “Mucho se ha dicho de la integración industrial, pero el aumento de la productividad está asociado con el proceso opuesto, el de la diferenciación industrial”.

– Deme un ejemplo.

– Si un fabricante de autos determina que la escala óptima de su planta (entendida como aquella en la cual los costos por unidad son mínimos) es aquella que produce 100 autos por día, demandará 400 neumáticos por día. ¿Qué hace pensar que la escala óptima de la producción de neumáticos es, precisamente, de 400 unidades por día? Nada. Ergo, uno debería esperar que el fabricante de autos no produjera sus propios neumáticos sino que se los comprara a otro fabricante, quien probablemente también abasteciera a otros fabricantes de autos, o al mercado de reposición. Lo cual implica que el mayor grado de la división del trabajo, consecuencia del aumento del tamaño del mercado, debería generar menor integración vertical de las empresas.

– El grado de integración vertical de las empresas debería ser una consecuencia de la tecnología.

– Buen punto, porque constituye un desperdicio que las empresas no aprovechen los beneficios de la especialización para eludir el impuesto a los ingresos brutos, típico gravamen que recae en cada etapa de la producción.

– ¿Qué otras implicancias surgen del planteo Smith-Young?

– La importancia de la estabilidad macroeconómica, la de la vigencia de los contratos, junto a la de una justicia ágil, que permita dirimir rápidamente los conflictos.

– Don James, muchas gracias.