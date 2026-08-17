A cuánto podría cotizar el dólar a fines de 2026, según expertos

En medio del debate sobre si el tipo de cambio está atrasado o no, las últimas proyecciones de bancos y consultoras anticipan una suba moderada del dólar mayorista hacia fin de año, por debajo de la inflación esperada. El escenario vuelve a poner en el centro de la discusión el nivel del dólar y su impacto sobre la competitividad de la economía.

La última edición del informe LatinFocus Consensus Forecast, que reúne los pronósticos de más de 50 bancos y consultoras internacionales, estimó que el dólar mayorista llegará a $1648,10 a fines de 2026.

Si se toma como referencia el cierre del viernes, cuando la cotización se ubicó en $1487,50, la proyección implica una suba de 10,8% para lo que resta del año. En términos cambiarios, esto supone una pérdida aproximada del 9,7% del valor del peso frente al dólar.

Una estimación similar surge del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central. El conjunto de participantes proyectó para diciembre de 2026 un tipo de cambio nominal de $1652 por dólar, lo que representa una variación interanual esperada del 14,1% frente al valor de diciembre de 2025.

De esta forma, tanto las proyecciones locales como las internacionales contemplan una depreciación del peso inferior al aumento de los precios. Los participantes del REM estimaron una inflación de 29,8% para 2026, mientras que en LatinFocus la proyección es de 29,3%.

Los participantes del REM estimaron una inflación de 29,8% para 2026, mientras que en LatinFocus la proyección es de 29,3% Daniel Basualdo

El debate por el atraso cambiario

La diferencia entre la evolución del dólar y la inflación es uno de los puntos centrales de la discusión sobre el supuesto atraso cambiario. Quienes advierten sobre este fenómeno sostienen que, si los precios internos aumentan más rápido que el tipo de cambio, los costos de producir en la Argentina se encarecen en dólares y se pierde competitividad frente al exterior.

El tema tomó mayor relevancia en las últimas semanas, a partir de los reclamos de distintos sectores y economistas que plantean la necesidad de un tipo de cambio más alto para favorecer la actividad y las exportaciones. El argumento es que un dólar que se mueve por debajo de los precios puede dificultar la situación de las empresas que producen para el mercado externo y de aquellas que compiten con bienes importados.

El Gobierno, en cambio, cuestionó recientemente los planteos que proponen una devaluación como mecanismo para impulsar a los sectores productivos. El argumento oficial es que una suba del dólar puede trasladarse a los precios y terminar afectando el poder adquisitivo, además de poner en riesgo la desaceleración de la inflación.

En este punto aparece uno de los principales dilemas de la política económica: una corrección cambiaria podría mejorar los márgenes de algunos sectores exportadores, pero también generar presión sobre la inflación. Por el contrario, mantener una evolución del dólar por debajo de los precios contribuye a contener la inflación, aunque puede aumentar las dudas sobre la competitividad.

Por ahora, las proyecciones de mercado no anticipan un salto cambiario significativo para los próximos meses. Tanto el REM como LatinFocus ubican el dólar mayorista de diciembre en torno de los $1650, en un escenario en el que la inflación seguiría avanzando a un ritmo considerablemente mayor que el tipo de cambio.

La evolución de ambas variables será clave para determinar si el debate sobre el atraso cambiario pierde fuerza o vuelve a ganar protagonismo durante el segundo semestre.