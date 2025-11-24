Irse de vacaciones al exterior sigue siendo más barato

A lo largo de este año, mientras el peso argentino se devaluó, el real y otras monedas se apreciaron frente al dólar. Sin embargo, como en 2024, los argentinos no podían acceder al tipo de cambio oficial y ahora sí, solo se habrían encarecido un 5%. En consecuencia, la brecha entre vacacionar en el exterior y hacerlo dentro en el país sigue casi sin cambios: viajar por la Argentina es 62% más caro que irse afuera.

Esta es la conclusión de un relevamiento de la consultora privada Equilibra, que pondera más al tipo de cambio efectivo de turismo que al Tipo de Cambio Real Multilateral (TCRM). “Si se toma el dato de noviembre con respecto a enero o febrero de este año, el TCRM da más de un 15% arriba. Pero no sirve usar este dato porque antes no accedíamos al dólar oficial para vacacionar; usábamos el MEP, y ahora sí el oficial. Entonces, si se toma siempre el más barato, te da que solamente estás más o menos un 5% por encima del verano pasado”, explicó Laura Vernelli, economista de la consultora.

De acuerdo con esto, el dólar seguiría siendo barato en términos históricos: estaría un 30% por debajo de la salida de la convertibilidad.

“Esto también se refleja en los precios, en cierto punto. O sea, vacacionar en la Argentina era un 64% más caro que hacerlo afuera, y ahora esa brecha es del 62%. No cambia tanto, por más que los precios en general se hayan abaratado, porque también se abarató vacacionar en la Argentina en dólares. La brecha sigue estando, entonces sigue conviniendo irse afuera”, agregó.

Según datos que tomaron de la agencia Despegar para paquetes turísticos de dos personas (incluyendo vuelos, alojamientos y traslados), veranear en enero de 2026 en la Argentina cuesta en promedio US$300 por día, mientras que en el exterior baja a US$200. Para febrero de 2026, el gasto diario promedio cae más en la Argentina (US$240) que en el exterior (US$180).

¿Y el costo de vida? De acuerdo con información que recabaron de Numbeo, hacer cuatro comidas cuesta en promedio US$42 en Buenos Aires (+10,8% contra marzo de 2025), mientras que en Río de Janeiro cuesta US$21 (+8,7%) y en Santiago de Chile, US$28 (-4,7%).

En términos macroeconómicos, aunque todavía faltan algunos meses para cerrar 2025, Equilibra estima que el déficit turístico (viajes y transporte de pasajeros) de la Balanza de Pagos (Indec) sería de alrededor de US$10.000 millones, superando nominalmente el máximo de 2017 (-US$8350 millones). Pero si se actualiza ese rojo por la inflación acumulada en los Estados Unidos desde entonces, el déficit de 2017 equivaldría a unos US$11.000 millones a precios de hoy.

“Como mostramos, los costos no son muy diferentes respecto del verano pasado, por lo que esperamos un déficit turístico (viajes más transporte de pasajeros) de la Balanza de Pagos similar para el primer trimestre de 2026. Asimismo, si el esquema de bandas se mantiene durante el año entrante, es probable que el rojo de turismo sea similar o incluso mayor al de este año, dado que el techo de la banda ajusta 1% mensual en un contexto de inflación igual o superior al 2%”, cerraron.