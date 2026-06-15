Confirman el bajo movimiento del turismo en el fin de semana largo condicionado por el tiempo, la economía y el Mundial: generó $217.000 millones

El sexto fin de semana largo de 2026 movilizó a 993.683 turistas y generó un impacto económico directo de $216.649 millones, según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). De acuerdo con la entidad, fue el feriado con menor movimiento turístico del año, en un contexto marcado por el inicio del Mundial de Fútbol 2026 y la cercanía de las vacaciones de invierno.

La postal del fin de semana volvió a reflejar una tendencia que se repite desde comienzos de año: viajes más breves, reservas realizadas sobre la fecha y un consumo más moderado. El gasto promedio diario por turista fue de $109.013, con una caída real de 3,5% frente al mismo feriado de 2025. La estadía promedio también se redujo, al pasar de 2,3 a 2 días.

Sin embargo, la cantidad de viajeros fue 37,7% superior a la registrada en igual fin de semana largo de 2025. Eso se debió a que en 2025 hubo dos feriados seguidos, el del 17 de junio y el del 20 de junio, separados por sólo tres días. Sumados ambos, el número de viajeros en los feriados de junio 2025 fue muy superior (2,2 millones).

En tanto, el gasto total alcanzó los $216.649 millones, lo que representó una mejora real de 15,5% (considerando sólo el feriado del 17/6).

“Durante este fin de semana se observó una tendencia que se viene consolidando en lo que va de 2026: escapadas más cortas, decisiones de viaje de último momento y un consumo muy moderado. En la mayoría de los destinos las reservas previas fueron bajas, aunque varios lograron mejorar levemente sus niveles de ocupación gracias a las ventas de último momento y al turismo de cercanía”, señaló CAME.

Según el informe, la actividad se concentró principalmente en destinos asociados a la naturaleza, la nieve, las termas y los eventos deportivos y culturales. Tanto la proximidad de las vacaciones de invierno como el comienzo del Mundial influyeron en el comportamiento de la demanda.

Los destinos con mayor movimiento

En la Patagonia, Bariloche volvió a ubicarse entre los destinos más elegidos de cara al inicio de la temporada invernal. También registraron actividad San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Ushuaia y otros centros de esquí impulsados por las primeras nevadas.

En el Litoral, Puerto Iguazú mostró niveles de ocupación cercanos al 70%, mientras que los Esteros del Iberá, las termas de Entre Ríos y distintos corredores naturales de Corrientes mantuvieron una afluencia sostenida de visitantes.

Entre Árboles, nuevo hotel en Puerto Iguazú de la cadena Amérian

En el norte del país, Salta concentró parte del movimiento turístico por las actividades vinculadas a la conmemoración del paso a la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes. En Jujuy, la ocupación rondó el 60%, impulsada por destinos como la Quebrada de Humahuaca, Purmamarca, Tilcara y Humahuaca.

Quebrada de las Conchas Visit Salta

Córdoba registró un flujo moderado de turistas, con mejores niveles de actividad en Calamuchita, Punilla y Villa Carlos Paz. Mendoza, por su parte, mantuvo el atractivo asociado al enoturismo, la gastronomía y las propuestas de montaña.

La Costa Atlántica mostró un desempeño dispar. Mientras Mar del Plata registró reservas por debajo de los niveles habituales para un fin de semana largo, varios destinos del interior bonaerense sostuvieron la llegada de excursionistas gracias a fiestas populares y propuestas gastronómicas.

El balance de 2026

Con este resultado, ya son seis los fines de semana largos transcurridos en lo que va del año. Según CAME, viajaron 10.374.523 turistas y el gasto acumulado alcanzó los $2,84 billones.

La cantidad de viajeros se ubicó 26% por debajo de la registrada en igual período de 2025. No obstante, la entidad recordó que el año pasado hubo un fin de semana largo adicional en junio por el Día de la Bandera, que este año cae sábado y no genera una jornada extra de descanso.