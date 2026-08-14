Actualización de la banda cambiaria: a cuánto puede llegar el dólar dentro de la zona de flotación

Este jueves se dio a conocer la inflación de julio, que registró una leve aceleración y se ubicó en el 2,1% mensual. A partir de este dato, se actualiza la banda cambiaria: con este número, el techo rozará los $1920 en septiembre.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) impacta directamente sobre el esquema cambiario. Desde comienzos de este año, tanto el techo como el piso del corredor se encuentran indexados diariamente según el último dato inflacionario disponible, el cual cuenta con dos meses de rezago.

La banda cambiaria determina si el BCRA debe intervenir el mercado cambiario [e]MARTIN ZABALA - XinHua

Este esquema establece el margen de flotación del dólar mayorista antes de que el BCRA deba intervenir de forma directa. La normativa prevé que, si la cotización perfora el piso, el organismo comprará divisas para sostener ese valor, mientras que, al alcanzar el techo, deberá vender dólares en el mercado a esa cotización. Este último escenario se dio en cuatro ocasiones durante el período electoral del año pasado.

Las bandas cambiarias empezaron a regir a mediados de abril del año pasado, cuando el Gobierno flexibilizó el cepo para los ahorristas minoristas y anunció un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En aquel entonces, se fijó un piso de $1000 y un techo de $1400, valores que ajustaron diariamente a una velocidad del 1% mensual hasta el 31 de diciembre pasado. Tras las elecciones legislativas, el BCRA decidió que los ajustes se realizarían según el último dato inflacionario disponible para evitar un atraso cambiario real en los límites de este esquema.

Si se toma como referencia que el techo de la banda finalizará agosto en $1879,92 —producto de la inflación del 1,9% de junio—, la aplicación del 2,1% correspondiente al IPC de julio elevará ese límite máximo a una zona cercana a los $1919,40 para el cierre del próximo mes.

Actualmente, el tipo de cambio oficial mayorista se encuentra a $1490. Con un techo de banda posicionado en $1859,49, los separan una distancia de $369,49, equivalente al 20%.

En las primeras dos semanas de agosto, la divisa registra una suba de $4 (+0,5%). En lo que va del año, el tipo de cambio acumula un incremento de $32 (+2,4%).

Un informe de la financiera IEB puntualizó que “esta semana cedió, en el margen, la presión sobre el tipo de cambio oficial”. De esa forma, se despegó de los $1500, un valor que “parece conformar al equipo económico” y que marca un techo.

La semana pasada, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, justificó la intervención oficial en el mercado secundario para contener el valor del dólar en torno a los $1500. Argumentó que el Tesoro es un actor más y tiene como objetivo evitar que un salto abrupto en la cotización pueda comprometer el proceso de desinflación. A su vez, descartó que dicha estrategia represente una modificación formal de la regla de las bandas, la cual habilita al uso de reservas únicamente cuando se vulnera el techo móvil.

El analista financiero Christian Buteler advirtió que cuando el Gobierno fija un precio en el tipo de cambio mediante instrumentos financieros, como puede ser la venta de bonos dollar-linked o de futuros, puede significar un “problema” a futuro si ese valor está lejos de lo que el mercado piensa que debería estar.

“Mientras que el mercado siga percibiendo que ese precio es barato, va a seguir presionando sobre el mismo”, precisó. De esa forma, obliga al BCRA a tener que seguir entregando esos instrumentos, un escenario de complejidad adicional de cara al año electoral, lo que estimula la dolarización de carteras.

Buteler concluyó que el conflicto surge si la demanda supera la capacidad de contención, lo que podría desencadenar un salto cambiario que puede generar inestabilidad macroeconómica.