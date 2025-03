Acuerdo con el FMI: cuáles son los pasos que siguen tras la aprobación del DNU

Después de que ayer el Gobierno lograra blindar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que habilita a alcanzar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), los siguientes pasos para llegar a un entendimiento serían el acuerdo a nivel técnico (staff level agreement) y, posteriormente, la aprobación por parte del Directorio del organismo.

El acuerdo a nivel técnico es un entendimiento preliminar entre el personal del FMI y el gobierno del país miembro sobre un conjunto de políticas económicas y reformas que la nación debe implementar a cambio de la asistencia financiera del organismo.

Este acuerdo debe ser luego refrendado por el directorio del FMI, lo cual podría ocurrir a fines de abril, tras las reuniones de primavera del organismo que tendrán lugar entre el 21 y el 26 de ese mes.

Hasta ahora, lo que se sabe del acuerdo es que se tratará de un programa de facilidades extendidas a 10 años, con un plazo de gracia de cuatro años, en los que no se pagarían vencimientos de capital, sino solo intereses.

A Javier Milei le restan por pagar durante su mandato US$6000 millones por intereses. Sin embargo, si se suman los vencimientos de capital, el total de la cuenta con el FMI ascendería a US$11.836 millones.

El monto total del préstamo aún no está definido; será el directorio del organismo el encargado de decidir la cifra, según explicó el ministro de Economía, Luis Caputo, en las últimas horas.

Según el DNU, los desembolsos se utilizarán para pagar vencimientos con el FMI y fortalecer el balance del Banco Central a través de la cancelación de Letras Intransferibles.

La secuencia de los fondos, al igual que el monto total, aún está por definirse, además de las revisiones periódicas que deberá hacer el FMI para autorizar o no el giro del dinero.

La tasa del préstamo es del 5,63% anual, lo que implica una reducción de 80 puntos básicos respecto de la anterior, que era del 6,46%.

El ministro de Economía, Luis Caputo, no adelantó cuál sería el régimen cambiario resultante, ya que dijo que eso es parte del acuerdo y, por lo tanto, requiere confidencialidad. “Sí, puedo dejar tranquila a la gente de que lo que hagamos no va a afectarla”, prometió en una entrevista el martes pasado en A24.

Alegó que el Gobierno ha puesto la macroeconomía en orden y que ahora la idea es recapitalizar al Banco Central con esa nueva deuda del FMI, para permitir una salida del cepo sin turbulencias. “Cuando liberemos las restricciones, pueden estar seguros de que no va a haber problemas para la gente ni un salto devaluatorio”, indicó el ministro de Economía, quien reafirmó que el Fondo “no pide nada” relacionado con el aumento del precio del dólar en la Argentina.

“Lo importante no es si se flota o no, sino hacerlo en las condiciones correctas, porque de lo contrario, te va a ir mal. Todo lo que hemos hecho son los deberes para llevar al país a la normalidad”, comentó, en respaldo de su gestión frente al Palacio de Hacienda.

Sobre la cuestión de si la Argentina está habilitada para tener una economía con un tipo de cambio libre, que se mueva al ritmo del mercado, Caputo analizó: “No hay una definición sobre si un país puede flotar o no, o si la Argentina puede flotar y Estados Unidos no. Uno puede flotar siempre que tenga una economía sana. Lo que la gente percibió toda la vida es que a la Argentina le cuesta flotar y que generalmente salió mal, pero hay una causa: costó flotar porque siempre hubo déficit que se financió con emisión, y esa emisión de pesos la gente no la demandaba, por lo que sobraba y terminaba en el dólar. No es que la Argentina no pueda flotar, puede hacerlo siempre y cuando se den las condiciones macro, que son las que hemos repetido junto al Presidente, esas tres condiciones que estamos intentando cumplir.”

Con 129 positivos, Diputados aprobó el DNU del acuerdo con el FMI

LA NACION

Temas Comunidad de Negocios