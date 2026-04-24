Lanzaron una marca infantil y hoy producen un millón de prendas al año

La diseñadora cordobesa Barb Bruno asegura que siempre tuvo espíritu emprendedor, aún cuando no tuviera en claro que se llamara así. En 2014, instalada en Barcelona, lanzó su primera colección de ropa infantil con la marca Tinycottons y empezó el crecimiento hasta llegar a los 56 países donde está y abrir un depósito en Estados Unidos para atender ese país, Canadá y México. Hoy tiene también The Tiny Big Sister, una línea de indumentaria femenina con presencia en 300 puntos de venta; Gommu, juguetes sostenibles hechos con materiales naturales, y dos locales de la heladería artesanal, Hijos de Nata.

Estudió unos años de Bellas Artes, y después diseño gráfico y patronaje. Aunque de muy joven había hecho ropa infantil, su experiencia más fuerte antes de irse a España fue la marca Umbaba, con la que llegó a tener media docena de locales en Córdoba. En 2008, por varias razones, con su esposo Gerard Lazcano, quien es médico psiquiatra, decidieron irse a Barcelona.

Vendieron lo que tenían y la familia se trasladó. Un año después, Bruno entró a trabajar a Adidas para niños: “Viajé mucho por Asia, conocí el equipo internacional, como diseñadora participé en las reuniones de discusión de precios, logística, colaboraciones con otras marcas. Esa experiencia fue el mega master de mi vida. Éramos más de 300 aspirantes y quedé, siempre digo que fue suerte, la de estar en el momento justo en el lugar justo”.

La indumentaria infantil fue la primera línea de la empresa

Desde que se mudaron, tuvo la idea de hacer algo propio. En un momento hizo fabricar un muestrario de una colección de ropa infantil en Perú. “Fuimos a París a una feria a ver cómo reaccionaba la reacción de la gente y nos sorprendió. Ahí mismo nos hicieron varios pedidos. Así que regresamos a Barcelona, dejé la compañía, inscribimos la marca y en 2014 salimos al mercado. Habíamos comprado que existía interés y nos decidimos”.

Recuerda que empezaron a recibir pedidos de Holanda, Bélgica, Corea y China. “Si bien nos sorprendió, estaba preparada porque el paso por Adidas me había hecho conocer todo ese mundo -agrega-. Años después trasladaron la producción de Perú a Portugal, porque era más fácil por la logística y los controles y, más tarde, llevaron la fabricación a China y Turquía, a los que después sumaron India. La marca hoy produce un millón de prendas al año y cuenta con 80 empleados.

Bruno se acuerda que, para empezar, tenían 10.000 euros y el 30% de adelanto de los clientes al hacer un pedido. “Hoy es absolutamente distinto -dice-. En aquel momento funcionaba así y lo fue durante seis años. Cuando llegó la transformación ya nos habíamos fortalecido y teníamos otras formas de financiarnos. Hoy me parece imposible lograrlo, la coyuntura actual es mucho más adversa”.

La línea de ropa para mujeres crece "con fuerza".

Lazcano dejó la psiquiatría, hizo un máster en Finanzas y es quien lleva adelante ese sector de la empresa. Bruno está convencida de que el éxito, en gran medida, se debe “al ser argentino". “Siempre fui cambiando para ir acompañando al mercado, entendiendo al cliente. Hoy no hay otra opción que esa, pero antes había miedo a esa flexibilidad”, remarca.

Cada colección de ropa infantil tiene una historia detrás, personajes. “De chica tenía mi ropa favorita y trato de mantener eso, de que la prenda genere una conexión, de que la quieran usar. Eso nos dio la ventaja. Entendemos que los abuelos eligen por calidad, los padres por el diseño y los chicos por comodidad y diversión”.

Tienen dos locales de la heladería artesanal en Barcelona, donde abrirán ocho más.

La línea de ropa de mujer nació hace cinco años y “crece más rápido incluso que la infantil, viene muy bien; las clientas son quienes conocen de moda, de tendencia, eligen cosas bien hechas, quieren consumir con más calidad”. Está entusiasmada con la apertura del depósito para atender el mercado de Norteamérica. Para las heladerías -que tienen menos de un año- proyectan abrir ocho locales más en Barcelona para después expandirse a Madrid.