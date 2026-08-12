Advierten que el alto nivel de morosidad condiciona la reactivación del crédito

La consultora MAP Latam afirmó en su último reporte financiero que la suba de la morosidad acumula un stock de deudas vencidas que actúa como un freno para el financiamiento. “La irregularidad sigue en niveles elevados y su normalización llevará tiempo. Aunque la elevada solvencia de los bancos evita que se traduzca en un riesgo sistémico, condiciona la reactivación del crédito”, advierte el informe.

De acuerdo al estudio, “el problema no parece estar en la solvencia del sistema, sino en sus efectos sobre el crédito: hogares más endeudados y bancos más cautelosos reducen el margen para una rápida reactivación del financiamiento”.

Los datos de MAP Latam muestran que, tras 19 meses consecutivos al alza, la morosidad en el sector privado (con atrasos mayores a 90 días) alcanzó un pico de 7,7% en mayo. Por lo tanto, la cantidad de personas en mora llegó a 5,9 millones de individuos.

Casi 1 de cada 3 pesos financiados por las fintech está en situación irregular Gentileza

Entre las familias, el coeficiente de morosidad alcanzó el 12,8%, principalmente concentrado en el consumo: la irregularidad alcanzó el 15,9% en préstamos personales y el 13,1% en tarjetas de crédito, explicando en conjunto el 73,0% de su saldo irregular.

La acumulación de deudas impactó de lleno en los presupuestos de los hogares. Según el reporte, “las cuotas de capital e intereses pasaron de representar 9,1% de la masa salarial de los hogares en abril de 2024 a 24.1%, es decir, casi uno de cada cuatro pesos de ingresos salariales”, limitando el consumo y la posibilidad de calificar para nuevas líneas.

En tanto, la morosidad empresarial pasó de 0,7% a 3,5% y los cheques rechazados aumentaron un 60,1% entre octubre de 2024 y junio de 2026, hasta alcanzar casi 160.000 en el mes.

El fin de la licuación por inflación

En MAP Latam explican que el final de la licuación de deudas por inflación responde en parte a un cambio en el escenario macroeconómico. Es que, bajo el esquema monetario anterior, la aceleración inflacionaria tendía a licuar el valor real de los saldos deudores a tasa fija, funcionando como un amortiguador del endeudamiento.

Sin embargo, bajo el actual escenario de freno de la inflación, esa dinámica cambió: “Con una inflación más baja y tasas reales positivas, esa lógica dejó de funcionar y formas de consumo financiado que antes podían sostenerse hoy derivan con mayor facilidad en atrasos e irregularidad”.

Las fintech , en zona crítica

Por fuera de la banca tradicional, el panorama es complejo. Entre los Proveedores No Financieros de Crédito (PNFC) —que incluyen fintech y billeteras virtuales— la mora alcanzó el 29,6% en mayo. Por lo tanto, la morosidad agregada del país asciende al 14,7%.

“Casi 1 de cada 3 pesos financiados por PNFC está en situación irregular, frente a menos de 1 de cada 10 en los bancos”, señalan en MAP Latam, aunque aclaran que por tamaño de cartera “los bancos todavía concentran el 72,0% del saldo irregular total”.

La mora en las fintech se encuentra atomizada en tickets bajos (saldo promedio de 1 millón de pesos en atrasos de 6 a 12 meses, frente a los 5,7 millones de pesos de los bancos). En febrero, el segmento mantuvo una tasa de interés promedio del 12% mensual, más del doble que la bancaria.

Dispersión geográfica y sectorial

En ese marco, el análisis territorial de la consultora expone asimetrías en la geografía de la morosidad, con un mínimo de 4,2% de irregularidad en CABA y un máximo del 21,5% en La Rioja, seguida por Santa Cruz (18,1%) y Santiago del Estero (16,8%).

La provincia de La Rioja encabeza el ranking de morosidad a nivel nacional, CABA está última Gentileza

En la provincia de Buenos Aires, que concentra el 30,6% del financiamiento total, la mora es del 11,7% en promedio. De todos modos, en el Conurbano bonaerense la morosidad trepa al 12,9% general y al 33,9% si se observa únicamente el financiamiento no bancario.

A nivel sectorial, la Construcción registra la mayor morosidad (6,1%), mientras que Industria (2,9%), Comercio (4,1%) y Agro (3,1%) concentran el 61% del crédito a empresas y explican el 71% del saldo irregular total de las firmas.

Hacia una solución de mercado

De cara al futuro, MAP Latam prevé que la mora entrará en una fase de estabilización gradual dada la mayor cautela adoptada por los bancos, debido a las nuevas líneas desde fines del año pasado. Sin embargo, esto “no implicará una rápida normalización del stock ya deteriorado, que probablemente permanezca elevado durante un tiempo”.

En esa línea, la consultora advierte que “con balances de los hogares deteriorados, mayor cautela en la originación e incertidumbre respecto del sendero de tasas, cuesta imaginar una rápida reactivación del financiamiento a familias y empresas”. A esto se suma que las entidades financieras encuentran alternativas de inversión líquidas y con retornos elevados en instrumentos soberanos, reduciendo incentivos para asumir riesgo privado.

Según el informe, “la respuesta no debería pasar por un salvataje público, sino por generar las condiciones para que el propio sistema pueda ordenar el problema”. Asimismo, se destaca el esquema lanzado recientemente por el Banco Nación para consolidar deudas en un único préstamo a 10 años, reduciendo la cuota mensual.

El texto concluye que el rol de la política pública debe enfocarse en facilitar la refinanciación interbancaria, mejorar los sistemas de información crediticia y estabilizar el entorno monetario. Para MAP Latam, “el objetivo no debería ser subsidiar el crédito, sino crear un marco en el que las soluciones de mercado vuelvan a ser económicamente viables”.