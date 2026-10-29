AEA defendió la libertad de prensa y pidió respeto al periodismo

La Asociación Empresaria Argentina (AEA) reclamó respeto por la tarea periodística y defendió la libertad de prensa como una condición indispensable para la democracia y el desarrollo económico. Lo hizo días después de que el presidente Javier Milei sostuviera que “los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta”, en una afirmación en la que atacó al periodismo por la cobertura del caso $LIBRA.

En un comunicado fechado el 27 de octubre, la entidad advirtió sobre el impacto de las descalificaciones personales en la convivencia social y en la confianza necesaria para el progreso del país.

La Asociación Empresaria Argentina llamó al respeto democrático y al diálogo luego de los ataques de Milei a periodistas David Canales - SOPA Images via ZUMA Press Wire

“Las descalificaciones personales erosionan la convivencia social y desestimulan el ambiente de confianza necesario para el progreso de la Nación”, sostuvo la asociación. El documento no mencionó a dirigentes ni identificó episodios particulares como motivo del pronunciamiento.

Bajo el título “LA LIBERTAD DE PRENSA Y EL RESPETO INSTITUCIONAL, PILARES FUNDAMENTALES DE LA REPÚBLICA” (sic), AEA vinculó la defensa de las instituciones con las condiciones necesarias para el crecimiento.

“Desde su fundación, AEA ha sostenido de forma ininterrumpida que la plena vigencia de las instituciones de la República, la división de poderes, la libertad de expresión y el libre accionar de los medios de prensa constituyen condiciones indispensables para la legitimidad democrática y el desarrollo económico y social del país”, expresó.

La entidad también destacó la función del periodismo en el acceso de los ciudadanos a la información y en el control público. “El periodismo garantiza el derecho fundamental de los ciudadanos a estar informados con pluralidad y diversidad, y representa un reaseguro imprescindible para la transparencia y control”, señaló.

En el mismo sentido, afirmó: “El respeto a la ley y la preservación de un clima de concordia y consideración mutua son requisitos indispensables para la institucionalidad y el desarrollo económico”.

El comunicado cerró con un llamado al respeto democrático y al diálogo: “AEA hace un llamado a mantener el debate público en un marco de respeto democrático, diálogo maduro y consideración por la tarea periodística, reafirmando que solo con instituciones fuertes y un periodismo libre será posible construir una Argentina con desarrollo sostenido y bienestar para todos sus ciudadanos”.

IDEA llamó a un debate “sin agravios”

En el sector empresarial, el rechazo a los ataques presidenciales sumó días atrás, también, al Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), a través de un documento titulado “Promover un debate público basado en el respeto y la responsabilidad”.

Es así que la entidad que nuclea a las principales empresas del país cuestionó públicamente los agravios de Milei a periodistas y defendió la libertad de prensa como uno de los pilares innegociables de la convivencia democrática.

“Quienes fueron elegidos para gobernar deben actuar con responsabilidad y contribuir a un debate público respetuoso”, sostuvo el texto. En esa línea, enfatizaron que “los agravios a periodistas en el ejercicio de su función contradicen ese deber”. La institución remarcó que “el debate público debe desarrollarse en un marco de pluralidad de opiniones, diálogo y respeto, sin agravios ni descalificaciones”, incluso cuando existen diferencias de opinión.

Además de exigir el cese de los ataques, la organización vinculó su reclamo con el delicado contexto económico y social. Según plantearon los empresarios, mientras “la ciudadanía realiza un esfuerzo colectivo para alcanzar la estabilidad y el desarrollo” del país, resulta indispensable afianzar la tolerancia, preservar las condiciones institucionales para el intercambio de ideas y sostener un debate público basado en el respeto.