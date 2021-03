Alan Hofman: "Damos el dinero, compartimos el riesgo pero no las ganancias"

Cuando llegó a Israel, hace 8 años y medio, Alan Hofman poco sabía del mundo emprendedor o de la tecnología. En realidad, dejó abogacía de la UBA, fascinado con un valor que impulsa al estado de Israel: es la segunda nación más innovadora del mundo y la primera en inversión per cápita.

Conocía esa idea por los libros, pero al quedarse a vivir en este joven país, fundado en 1948, la pudo comprobar. "Estoy muy motivado. Soy parte de la mejor start up de la historia: el renacer de un pueblo perseguido por más de 2000 años que se convierte en un país pujante y que, a través de la tecnología y la innovación, intenta mejorar el mundo", dice.

Hofman se graduó en la Universidad Hebrea de Jerusalén, en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. En el ejército, que en Israel es obligatorio, trabajó dentro del Departamento de Diplomacia Militar, en la cooperación internacional con Europa y Asia. Hoy trabaja en este organismo que maneja un presupuesto de más de 500 millones de dólares para impulsar la innovación. Es responsable del desarrollo y la implementación de programas conjuntos de colaboración en I + D con organizaciones y empresas en América Latina.

Políticas para crecer

"No cambian con los gobiernos"

"Desde hace más de 50 años, hay una política clara que señala hacia dónde se quiere apuntar en materia de tecnología y economía del cono. Hay una necesidad constante de preguntarnos cómo podemos mejorar, cómo promover los programas de cooperación y financiamiento de nuestras empresas, y cómo llevar tecnología e innovación a otros sectores de la economía".

Misión

"Ya logramos que la innovación se convierta en la locomotora de la economía"

"Antes del 2014, Innovation Authority (IA) era una repartición con un presupuesto que dependía del ministerio de Economía e Industria, e invertía en Investigación y Desarrollo. Hoy su misión es impulsar la innovación como motor del crecimiento sustentable e inclusivo. No solo hay que pensar en crear propiedad intelectual, sino que hay que pensar en ser un país más productivo, más inclusivo, con un crecimiento que llegue a todos los sectores sociales y a todas las regiones geográficas. Ya logramos que la innovación se convierta en la locomotora de la economía. Ahora, buscamos que todo el tren se integre, incluyendo nuevos sectores sociales al mundo de la innovación".

Grupo de trabajo

"Se trata de probar, analizar,pensar y generar un proceso"

"Nuestro objetivo es dar a las empresas de Israel la posibilidad de ingresar a un nuevo mercado, o sea, probar y validar sus tecnologías. Por el otro, ayudamos a que las empresas de tecnología de otros países puedan entrar a esta nueva era, mejorando su productividad y su desarrollo industrial".

"El modelo que estamos implementando con América Latina -y que funciona- es abrir un departamento de 2 a 4 personas, que se ocupe de probar tecnología dentro de la industria o de la fábrica, y ver cómo eso transforma la cultura organizacional y la productividad. Se trata de probar, analizar, pensar y generar un proceso. Es verdad que el futuro no espera, pero tampoco es ir al supermercado a comprar tecnología y despilfarrar el dinero. Así no habrán resultados. Miren en Internet cuántas de las empresas que difunden sus acciones, sus hackatones o sus challenges, han tenido un salto de productividad. Son pocas, o casi nulas".

Sueldos y resultados

"Las empresas vienen a buscarcalidad, no masividad"

"El sueldo del ingeniero en sistemas es el segundo más alto del mundo. Hoy es caro el talento, porque después de casi 30 años de apostar a la tecnología y la I+D se fue generando un ecosistema de creatividad e innovación que hace que los más capaces quieran estar. Las empresas vienen a buscar calidad, no masividad".

América latina

"Tenemos acuerdos de cooperación vigentes"

"Los tenemos con México, Uruguay, Colombia y Chile. Con Argentina y Brasil tenemos convocatorias abiertas para desarrollar proyectos de Inversión y Desarrollo (I+D). Nosotros podemos traer, evaluar y fondear proyectos de empresas israelíes que quieran hacer pilotos en empresas grandes. Eso lo hacemos en Argentina, por ejemplo, con la Bolsa de Comercio de Rosario".

"El 95% del dinero que se invierteen innovación es privado"

"El fondo más grande que manejamos es el destinado a growth companies, empresas en etapa de escalabilidad, ya constituidas, que compiten a nivel mundial y cuyo nivel de innovación para pasar a otro estadio es muy alto. Considerando que el 95% del dinero que se invierte en innovación en el país es privado, plata hay. El estado evalúa cómo invertir sus fondos en esos proyectos más innovadores, más riesgosos, donde el capital privado no irá. En el 85 por ciento de los casos, invertimos hasta un 50 por ciento de los costos de I+D como crédito condicional. Damos el dinero, compartimos el riesgo, pero no las ganancias. Damos dinero condicionalmente para que nos lo devuelvan. Si no tenemos éxito, no lo recibimos. Aplicamos incentivos negativos para que I+D y la propiedad intelectual no se vaya al exterior. Si alguien quiere vender la empresa, lo puede hacer, pero tiene que devolver entre 3 y 6 veces lo que recibió".

Minibio

Alan Hofman

Dir. del Innovation Authority de Israel para la colaboración con America latina

Origen: argentino,

Vive en Israel

Edad: 29

Se graduó en la Universidad Hebrea de Jerusalén, en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas.

Fanático de Boca

Desarrolla la innovación a través de la sinergia entre organizaciones públicas y privadas en la región. Promueve la cooperación entre Israel y América latina

