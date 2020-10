El presidente de la Nación entregó viviendas del plan Procrear a familias santafesinas, tucumanas y bonaerenses, durante un acto en el que criticó a la gestión macrista y dijo que esos cuatro años "son como una metáfora del olvido" Crédito: Captura Youtube

Desde el predio Procrear, en Ezeiza, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, entregó viviendas incluidas en dicho plan a familias tucumanas, santafesinas y bonaerenses. "A veces pienso que el destino existe o que alguien escribe nuestras vidas. Siento que vengo a terminar lo que empezó Néstor, lo que siguió Cristina, me toca terminarlo a mí", dijo el primer mandatario, quien aseguró que eso lo "hace muy feliz".

Sobre dicha cuestión, agregó: "Deja en evidencia que tuvimos una línea común respecto a cuáles eran nuestros objetivos, quiénes eran los destinatarios finales de nuestras políticas y qué intereses representábamos. Estamos acá para representar los intereses de los que necesitan, de los que han quedado olvidados".

El Presidente sostuvo que, con Néstor Kirchner, soñaban "con la idea de darle a cada argentino su casa", lo que consideró como "un derecho" de los habitantes del país y añadió: "Gran parte de todo esto está construido en los años de Cristina". También dijo estar "muy contento" por ser "el que viene a poner el broche final" y "darles la llave" a los vecinos para entrar a sus hogares. "Estamos cumpliendo con la palabra empeñada", indicó.

La nueva entrega es parte de once mil viviendas finalizadas, tras haber estado detenidas durante la gestión anterior, según informaron en el gobierno nacional. Las mismas se sumarán a las 44.000 que se construirán entre 2020 y 2021, en el relanzamiento del programa habitacional.

Cuatro años "de olvido permanente"

"Es una ironía porque entre Cristina y mi llegada al gobierno hubo cuatro años, y esas casas estaban hace cuatro años construidas, ¿por qué no se entregaron? ¿Por qué condenaron a los destinatarios a pagar intereses imposibles de pagar con los ingresos de cualquier argentina? Esos cuatro años por momentos siento que son como una metáfora del olvido, una metáfora donde se olvidaron de los argentinos y estuvieron más preocupados en otros que en los argentinos", refirió el Fernández, con respecto a la gestión del expresidente Mauricio Macri.

En referencia con ello, agregó: "Cuatro años de olvido permanente, así llegamos. Cuando lo hablé a Martín [Guzmán -el ministro de Economía-] por primera vez, para decirle 'ayudame a reencauzar esto', veíamos un escenario tan complejo, tan difícil. Por donde mirábamos teníamos un acreedor al lado, apuntándonos. Y con Martín hablamos aquellos primeros días que lo que no podíamos hacer era pensar una Argentina que piense primero en esos acreedores que en la gente, que nuestro primer objetivo era pensar en cada uno de ustedes". Fernández insistió, dirigiéndose a los vecinos que recibieron las llaves de sus nuevos hogares y estaban presentes en el acto: "Nosotros no representamos a los acreedores, los representamos a ustedes".

El presidente dijo que los gobernadores "saben cuántas rutas, caminos, puentes y autopistas quedaron paralizadas en 2015" y recurrió nuevamente a una metáfora sobre el momento en que asumió su gestión. "Siempre digo, medio broma y medio en serio, llegamos en diciembre y el país estaba en terapia intensiva y estando en terapia intensiva nos agarró el coronavirus. No fue fácil pero pudimos seguir adelante", comentó, sin realizar ningún adelanto sobre el anuncio con eje en la pandemia de Covid-19 que encabezará hoy, al finalizar la tarde.

El primer mandatario sí anticipó que "en breve", pondrán en marcha el Procrear "para seguir construyendo más casas para los argentinos que las necesitan". Además, sostuvo: "El sueño de una sociedad más justa es un imperativo moral para los que decimos amar a la política, la política la abrazamos precisamente para eso, para hacer sociedades más igualitarias, donde todos encuentren un lugar donde poder desarrollarse".

Por último, pidió: "Que no nos hagan perder el tiempo en disputas que no existen, en divisiones que no necesitamos. Más unidos que nunca recobremos el trabajo para que todos los argentinos y argentinas hoy sumidos en el pozo de la pobreza salgan de allí cuanto antes, recuperando un trabajo y la dignidad para poder vivir. Esa es la tarea que tenemos por delante".

Como parte de la implementación de políticas que apuntan a la igualdad de género, desde la administración del Frente de Todos recalcaron que en los sorteos de las líneas Refacción y Microcréditos se incluyó la asignación de 20% de créditos personales para mujeres jefas de hogar, con hijos e hijas menores de edad.

En el acto estuvieron también presentes el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, y la directora de Anses, Fernanda Raverta. Además, acompañaron al presidente de manera virtual los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Santa Fe, Omar Perotti, y de Tucumán, Juan Manzur.

